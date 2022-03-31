الامارات | ليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها في الكويت مع العربي الذي خطف قلبها

شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها في الكويت مع العربي الذي خطف قلبها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر اسم ليندسي لوهان محرك البحث الشهير جوجل من جديد بعد تداول صور احتفالها بخطوبتها على شخص عربي.

ونشرت ليندسي لوهان أول صور على حسابها بإنستغرام وهي تحتفل بخطبتها على الشاب العربي بدر الشماس بعد حوالي 4 أشهر من طلبه يدها للزواج.

وأظهرت لوهان خاصية إظهار مكان الاحتفال، والذي جاء الكويت، مع قالب من الحلوى مُزين بخاتم زفاف كُتب عليه: "هو طلب يدها، وهي قالت نعم"، مع إضافة تاريخ خطوبتهما الفعلي 11-11-2021.

وكانت أعلنت ليندسي لوهان في نوفمبر الماضي خبر خطبتها لشاب يُدعى بدر الشماس، ونشرت ليندسي صورة مع خطيبها وهي ترتدي خاتماً من الألماس".

وخطبة ليندسي لوهان على بدر الشماس هي الثانية لها عقب انفصالها عن المليونير الروسي إيغور تاراباسوف في 2016.

ويعمل بدر الشماس مساعداً لنائب رئيس في شركة في دبي، وهي شركة دولية لإدارة الثروات.

وحول جنسيته، لا يُعرف تحديداً ما إذا كان الشماس كويتياً أو إماراتياً، حيث يُبقي حياته بعيداً عن الأضواء، وإن كان يرمز عبر حسابه على إنستغرام بالأحرف الأولى لدولة الكويت.

ودرس الشماس الهندسة الميكانيكية بالولايات المُتحدة، وحصل أيضاً على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية "جون إتش سايكس" للأعمال في فلوريدا والتابعة لجامعة تامبا.

وحالياً يعمل الشماس مساعد نائب الرئيس في شركة سويسرية مصرفية، وفقاً لحسابه على "لينكد إن"، وهي شركة خدمات مالية رائدة تقدم المشورة للعملاء في جميع جوانب التمويل، وفقاً لموقع الشركة الرسمي، وكان قد عمل في شركة BNP Aribas لإدارة الثروات.

ويحظى بدر بحب عائلة ليندسي لوهان، فقد وصفته والدتها بأنه "رجل رائع"، ووصفه شقيقها داكوتا لوهان بأنه "أفضل صديق له".

وليندسي لوهان، كممثلة ومغنية بوب أميركية، اشتهرت منذ صغرها عبر أعمال شركة والت ديزني وكبار شركات الإنتاج في هوليوود، قبل أن تغيب عن شاشات السينما والبرامج التلفزيونية لبضع سنوات.

وخلال فترة غيابها، تعرضت لوهان إلى العديد من المشاكل في حياتها الشخصية.

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