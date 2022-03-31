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الامارات | هبوط أميركي وروسيين من محطة الفضاء الدولية

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كازاخستان ■ وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أميركي وروسيين من محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط رائد فضاء أميركي ورائدا فضاء روسيان بسلام في وسط كازاخستان، أمس، بعد أن غادروا محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء ذاتها.

وخضعت رحلة العودة المشتركة التي تُقل رائد الفضاء الأميركي مارك فاندي هي، من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، والرائدين الروسيين أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروفبين، للمراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان الخلاف المتصاعد بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية قد امتد إلى التعاون طويل الأمد في الفضاء بين البلدين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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