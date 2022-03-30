للسيدات.. نصائح مهمة لحل المشاكل مع حماتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تخوض جميع الأسر معارك خاصة عندما تنتمي إلى خلفيات ونشأة مختلفة، الخلافات شائعة أيضًا، ولكن إذا كنت أنتِ ووالدة زوجك تتشاجران كثيرًا ونظرت إلى طرق مختلفة لحل تلك المعارك، فإليك 3 طرق لإثبات الفشل قد تساعدك في جعل الأمور أقل صعوبة بينكما.

امنحيها الأمان

من المهم منحها الأمان الواجب، لذا، كيف يمكنك أن تنسى هذا الأمر لحماتك أيضًا؟، بغض النظر عن مدى صعوبة تعاملها، عليك أن تتذكر أنها ربّت الزوج الذي تحبه، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

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اعترفي بمشاعرك

إذا كانت هناك عادات معينة، كلمات حماتك تزعجك، فتحدث معها، عبري عن شعورك لأن هذه العادة في التعبير عن نفسك ستشجع حماتك على نقل نفس الشيء، لا تكتفي بتحديد القضايا بدقة، بل بلغِ من الجمل بطريقة لا تكون اتهامية.

نتفق على أن نختلف

ليس عليك دائمًا أن تفعل ما قيل لك ولا تفعل حماتك أيضًا، عليك أن تقبلي أنكما شخصان مختلفان، لذلك ستكون هناك مواقف يختلف فيها كلاكما في أيديولوجياتكما، لذلك، من الأفضل الموافقة على الاختلاف وقبول أنه من المقبول رؤية الأشياء بشكل مختلف، ومع ذلك، دعيها تعرف أنه على الرغم من شعورك بشكل مختلف، فلا ضرر من تجربتها على طريقتها، هذا سيجعلها ترى أنك احترمت طريقها حتى لو كان لديك نظريتك الخاصة.

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