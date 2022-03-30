5 علامات لـ الحمل تظهر قبل غياب الدورة الشهرية.. اعرفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كل امرأة لديها قصة حمل مختلفة عن غيرها، وبالمثل تعاني النساء من علامات متفاوتة للحمل، وفي حين أن امتناع الدورة الشهرية هي إحدى علامات الحمل، إلا أنها قد لا تكون العلامة الأولى بالنسبة للجميع.

ومع ذلك، إليكِ بعض علامات الحمل المبكرة التي تظهر حتى قبل الموعد المتوقع للدورة، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1. غثيان الصباح:

تشعر المرأة الحامل بغثيان شديد خلال المراحل الأولى من الحمل، وعلى الرغم من أنه يُعرف عمومًا باسم غثيان الصباح، إلا أنه لا يظهر بالضرورة في الصباح وتشعر المرأة بالغثيان في أي وقت من اليوم، بالإضافة إلى أن الشعور بالغثيان هو شيء تمر به معظم النساء حتى قبل امتناع الدورة الشهرية، ويظهر بعد أسابيع قليلة من الحمل لأسباب عديدة تتراوح من ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون في الجسم إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، ويتفاقم بسبب الإجهاد أو التعب أو حساسية رائحة الطعام.

2. تغيرات في الثديين:

في الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، قد تلاحظ المرأة تغيرات معينة في شكل الثدي وحجمه وصفاته، وتشعر بأنها أثقل، وأكثر تورمًا، مما قد يشبه علامات متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، ولكن الشيء الوحيد الذي يكون بمثابة عامل تمييز هو أن الهالة الموجودة على الثدي لا تصبح عادةً أغمق أو تصبح أكبر في الحجم عندما يتعلق الأمر بالدورة الشهرية العادية، ولكن يحدث ذلك عندما تكون المرأة حامل.

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3. التشنج:

تلاحظ النساء الحوامل بعض بقع الدم خلال المرحلة المبكرة من الحمل، وهذا ما يسمى نزيف الانغراس، ويكون لونه وردي فاتح أو بني ويظهر قبل أسبوع أو نحو ذلك من الموعد المتوقع للدورة، ولا يوجد ما يدعو للقلق في حالة حدوث ذلك، لأنه يحدث لأن البويضة الملقحة تلتصق ببطانة الرحم، مما يؤدي إلى حدوث تهيج ونزيف خفيف.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني النساء أيضًا من التقلصات، والتي غالبًا ما ترتبط بألم الدورة الشهرية، ويحدث هذا بسبب زيادة تدفق الدم في الجسم أثناء الحمل، مما يعني زيادة تدفق الدم إلى الرحم أيضًا، مما يؤدي إلى حدوث تقلصات، وتتراوح من تقلصات خفيفة إلى شديدة.

4. الحساسية للرائحة:

تزداد حاسة الشم لدى النساء الحوامل، ويكون أحد الأسباب المحتملة هو تغير مستويات الهرمونات في الجسم، وأثناء الحمل تكون مستويات هرمون الاستروجين مرتفعة جدًا لدرجة أن حاسة الشم لدى المرأة تكون قوية بشكل مفرط، وقد تبدو الروائح التي عادة ما تكون خفيفة للغاية قوية للغاية بالنسبة للنساء الحوامل.

5. تقلب المزاج:

تلعب الهرمونات دورًا كبيرًا في إحداث تغيرات المزاج لدى النساء أثناء الحمل، والأيام الأولى هي الأسوأ لأنها تتضمن تدفق الهرمونات بما في ذلك الإستروجين والبروجسترون، وتؤثر هذه الهرمونات على العقل بطرق مختلفة، علاوة على ذلك، إذا كنت بالفعل على دراية بحملك، فقد يزيد ذلك من قلقك وتوترك، ومع ذلك، من الضروري الحفاظ على هدوء العقل.

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