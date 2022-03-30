8 علامات تؤكد إصابتك بتسرب الأمعاء.. أبرزها تشنج البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في السنوات الأخيرة، اكتشف العلم المزيد من الأدلة على أهمية ميكروبيوم الأمعاء النظام النافع للكائنات الدقيقة في المعدة والأمعاء التي لها دور في المناعة والصحة العامة.

ولكن عندما يحدث خطأ ما في هذه البيئة المعقدة، مثل تطور متلازمة الأمعاء المتسربة يسبب أعراضًا غير مريحة ومجموعة واسعة من المشكلات الصحية.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم أعراض وأسباب وطرق الوقاية لتسرّب الأمعاء، وفقا لموقع "eatthis".

ما هو تسرب الأمعاء؟

يحدث ذلك عندما تتعطل الوصلات الضيقة بين الخلايا المعوية لدينا، ما يخلق فجوات أو ثقوبًا في القناة الهضمية.

وعندما يحدث هذا، يمكن لجزيئات الطعام والكائنات الدقيقة والسموم غير المهضومة أن تدخل مجرى الدم عندما يتم التخلص منها عادةً في البراز، وهذا يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الجهازية في جميع أنحاء الجسم.

أعراض متلازمة الأمعاء المتسربة

في البداية تكون القناة الهضمية المتسربة صامتة، مما يعني أنك قد لا تعرف حتى أنك مصاب بها، وعندما تظهر أعراض تسرب القناة الهضمية، فإنها عادة ما تشمل:

عدم انتظام البراز (الإسهال أو الإمساك)

التشنج في البطن

النفخ

عسر الهضم

الحساسيات الغذائية

الأوجاع والآلام

تغيرات في الذاكرة أو الحالة المزاجية

الإعياء

مخاطر تسرب الأمعاء:

يقول جوناثان كونغ، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في ماونت سيناي في مدينة نيويورك: تشمل المخاطر المحتملة لتسرب الأمعاء سوء التغذية لأن بطانة الأمعاء التالفة في الجسم غير قادرة على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله".

ويمكن أن يظهر سوء التغذية على شكل تغيرات في الجلد، وتغيرات في حدة البصر وضعف العظام، وتغيرات في المزاج، وصعوبة في التركيز، وهي في الأساس وظيفة لضعف امتصاص الفيتامينات الأساسية، وتشمل المخاطر الأخرى التعب المستمر الذي يؤثر على قدرة الشخص على العمل بشكل صحيح.

ويقول فاجنر إن الأمعاء المتسربة مرتبطة بأمراض المناعة الذاتية، مثل مرض هاشيموتو في الغدة الدرقية، ويسبب التهابًا جهازيًا، يظهر في شكل آلام مزمنة، وإرهاق عام، وخطر أكبر لحالات الأمراض المزمنة التي يسببها الالتهاب.

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كيفية تجنب تسرب القناة الهضمية؟

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

- تناول أطعمة صحية ونظام غذائي مضاد للالتهابات وغني بالفواكه والخضروات.

- تناول ما يكفي من الألياف.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأطعمة المصنعة.

- تجنب الاستخدام المزمن للأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين.

- تجنب الاستخدام المفرط للكحول أو المضادات الحيوية.

- السيطرة على التوتر.

كيفية معالجة الأمعاء المتسربة

وجد البعض أن التغييرات في النظام الغذائي وتجنب بعض الأطعمة التي تسبب تغيرات في فلورا الأمعاء كانت مفيدة، بالإضافة إلى أن النظام الغذائي منخفض FODMAP هو مثال جيد لنظام غذائي جيد للأمعاء وتناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت والسبانخ واللفت والشاي الأخضر وحتى الشوكولاتة الداكنة يساعد في منع أو تقليل اختلالات الأمعاء.

والبروبيوتيك يمكن أن يعيد بناء نباتات الأمعاء الصحية وفي بعض الحالات يكون من الضروري إزالة البكتيريا "السيئة" ومسببات الأمراض من الأمعاء بالمكملات، أو في الحالات الشديدة، العلاج بالمضادات الحيوية وتشمل المكملات التي تستهدف شفاء الأمعاء الزنك، والكارنوزين، والكيرسيتين، والجلوتامين.

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