المشي هو التمرين الوحيد الذي تحتاجه.. إليكم السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ربما تكون قد جربت عددًا كبيرًا من التمارين من أجل إنقاص الوزن والحصول على روتين صحي للياقة البدنية، تدريبات طويلة ومخططة بغزارة، وفترات متواترة للغاية وما لا يجربه الناس من أجل الحصول على نمط حياة صحي يسهل فقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن هذه التمارين تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب أيضًا الكثير من الجهد، في نهاية يوم عمل طويل، قد ترغب فقط في الجلوس في السرير واحتساء فنجان قهوة دافئ بدلاً من التعرق في صالة الألعاب الرياضية، ماذا لو قيل لك أنه يمكنك بسهولة استيعاب تمرينك اليومي في يومك دون تخصيص عدد ساعات محدد لذلك؟.. المشي هو تمرين متعدد الاستخدامات يمكن ممارسته كل يوم، دون بذل أي جهود إضافية يمكن أن يساعدك على الحفاظ على لياقتك وفقدان الوزن، في الواقع ، يمكن أن يكون المشي هو التمرين الوحيد الذي تحتاج إلى القيام به، إليك السبب وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

صحة بدنية أفضل

على الرغم من أنه العامل الأكثر شيوعًا، يمكن تحسين الصحة البدنية بشكل كبير عن طريق المشي، من المهم للغاية أن تتذكر أن المشي السريع يمكن أن يفعل العجائب التي لا يمكن للمشي العادي البطيء أن يضاهيها.

بالنسبة للشباب الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعظام، يوصى بشدة بالسير بوتيرة سريعة في كل مرة يقررون فيها المشي لمسافات طويلة أو حتى مسافات قصيرة.

للمشي فوائد عديدة للصحة الجسدية تشمل الحفاظ على وزن صحي وفقدان الدهون في الجسم، والوقاية من الأمراض المختلفة أو التحكم فيها، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان ومرض السكري من النوع 2 وتقوية العضلات والعظام لأنها تساعد على ممارسة الرياضة تقريبًا.

جميع مجموعات العضلات الكبيرة في الجسم، ومستويات طاقة أفضل، ونظام مناعة أفضل ووظيفة القلب والأوعية الدموية المحسنة.

الصحة النفسية

لا تقتصر فوائد التمرين على الجوانب الجسدية فحسب، بل تشمل أيضًا المزايا العقلية مثل انخفاض مستويات التوتر، وتحسين الحالة المزاجية، والإدراك، والذاكرة وجودة النوم، وقدرات تفكير أفضل.

وجدت الدراسات أيضًا أن المشي يحسن التصورات الذاتية وتقدير الذات ويقلل أيضًا من القلق، خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن المشي ليس رتيبًا أيضًا، يمكن للمرء أن يمارس هوايات جديدة تتضمن المشي بأشكال مختلفة.

تعتبر رياضة المشي لمسافات طويلة والرحلات وما إلى ذلك أمثلة رائعة على كيفية تحويل المشي إلى هواية مثيرة للاهتمام والتسلية فضلاً عن ممارسة الرياضة.

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علاقة أفضل مع الذات والآخرين

المشي هو تمرين يمكن القيام به بمفردك أو مع شريك أو مجموعة من الأصدقاء أو أطفالك أو جيرانك، على الرغم من أنك قد تكون منفتحًا اجتماعيًا بما يكفي لرغبتك في المشي مع مجموعة، فقد يكون لديك أيضًا أيام لا يوجد فيها أحد لمرافقتك، في هذه الأيام، المشي مع نفسك، ستساعدك أفكارك على تنظيم نفسك عقليًا وتعزيز العلاقة التي لديك مع كل من حولك.

سيكون للمشي مع شريك أو مجموعة من الأصدقاء فوائد واضحة تشمل قضاء وقت ممتع وإجراء محادثات رائعة والاستمتاع بالعديد من الفوائد الصحية.

كم تحتاج فعلا للمشي؟

يتأثر السيناريو الحالي إلى حد كبير بالتقدم التقني، وقد جعلت الساعات الذكية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة من السهل على المرء تتبع عدد الخطوات التي يتم اتخاذها في اليوم.

مع توفر الأرقام الدقيقة دائمًا في متناول اليد، بدأ الناس في الهوس بالأرقام بهدف أن تكون عشرة آلاف خطوة هي الهدف الأكثر رواجًا لكل شخص، وهو ما يقرب من خمسة أميال.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم محافظ للغاية واكتسب شعبية لأسباب مختلفة تشمل الإعلان وكونه رقمًا مستديرًا يسهل تذكره، ومع ذلك، فقد وجدت الدراسات أنه حتى نصف عدد الخطوات يمكن أن يساعد في تحقيق جميع الفوائد التي تعود على المشي، نظرًا لأن حذاءًا واحدًا لا يناسب الجميع، يجب أن تضع في اعتبارك أن قدرتك على المشي فريدة من نوعها.

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