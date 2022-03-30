فرصة في رمضان.. 10 أطعمة مركبة تساعد على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يريد معظم الأشخاص فقدان الوزن سريعا، وقد يبدو الأمر صعبا، ولكن هناك بعض الأطعمة المركبة التي تساهم في تحقيق ذلك.

وربما يعد شهر رمضان فرصة جيدة للتخلص من الوزن الزائد، ولحرق دهون البطن، ستحتاج إلى إقران بعض الأطعمة الصحيحة معًا في طبق واحد وبفضل العناصر الغذائية التكميلية، فإن هذه الأطعمة تقلل الدهون، أو تقضي على الانتفاخ، أو تحسن عملية التمثيل الغذائي، وفق ما ذكر موقع "eathis".

1. زبدة البندق + الموز:

من الأفضل تناول الكربوهيدرات والبروتين في كل وجبة، وذلك لأن الجمع بين المصادر الصحية للبروتين والكربوهيدرات المعقدة الصحية يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، إذ يعمل كل من البروتين والدهون الصحية على إبطاء عملية هضم الجسم للسكريات، مما يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفي هذا الاقتران، يعتبر الموز هو مصدر الكربوهيدرات وزبدة الفول السوداني هي مصدر البروتين والدهون.

2. الفلفل الأحمر + البيض:

يحتوي البيض على مادة مغذية معززة لعملية التمثيل الغذائي تسمى الكولين، والفلفل الأحمر مصدر جيد لفيتامين سي، ويساعد الحصول على كمية كافية من المغذيات في محاربة الكورتيزول، وهو هرمون يتسبب في تراكم الدهون حول منطقة الخصر، لذا إذا كنتي ترغبين في فقدان الوزن قومي بتقطيع بعض الفلفل وضفيها إلى مقلاة ساخنة مع بعض زيت الزيتون، ثم أضيفي بيضتين أو ثلاث بيضات واخلطيها معا.

3. دقيق الشوفان + التوت:

يحتوي كل منها على ألياف غير قابلة للذوبان والتي تزيد من مستويات هرمون الجريلين وهو هرمون يتحكم في الجوع، بالإضافة إلى ذلك، فإن التوت مليء بمواد كيميائية تسمى البوليفينول التي تساعد على إنقاص الوزن وتمنع الدهون من التكون.

4. العسل + العنب الأحمر:

البطيخ هو مدر طبيعي للبول، لذلك فهو يساعد في محاربة احتباس الماء المسؤول عن جعلك تبدو منتفخًا، ويساهم العنب الأحمر على فقدان دهون البطن لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين التي تساعد على تهدئة عمل جينات تخزين الدهون.

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5. الفستق + اللوز:

تناول هذه المكسرات بدلاً من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات يساعد في تسريع معدل فقدان الوزن، ووجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أن الأحماض الأمينية L-arginine ، الموجودة في اللوز تساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون والكربوهيدرات أثناء التدريبات أيضًا.

6. الزبادي + القرفة:

وجدت دراسة أجرتها مجلة التغذية أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكالسيوم وفيتامين د تقلل بشكل كبير من كمية الدهون التي يمتصها الجسم ويخزنها، لذا فإن إضافة رش القرفة إلى الأطعمة مفيدا جدا لإنقاص الوزن، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تحسين تكوين الجسم وحساسية الأنسولين.

7. الخضروات الورقية + زيت الزيتون:

سيساعدك تناول هذه الأطعمة على إنقاص وزنك، ولا يقتصر الأمر على كون زيت الزيتون غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على درء الجوع، كما أن الخضروات الورقية منخفضة السعرات الحرارية مثل اللفت تساعد على شعورك بالامتلاء، لكن الجمع بين الدهون الصحية والخضراوات الغنية بالفيتامينات ضروري لجسمك لامتصاص تلك الفيتامينات التي تذوب في الدهون وفيتامين ك على وجه الخصوص يوجد في مستويات عالية في اللفت وفيتامين ك ضروري لتعزيز نمو الخلايا والدورة الدموية وقوة العظام.

8. التونة + الزنجبيل:

يسرع الزنجبيل إفراغ المعدة، كما أنه يمنع العديد من الجينات والإنزيمات في الجسم التي تعزز الالتهاب المسبّب للانتفاخ، بالإضافة إلى أن التونة مصدر رئيسي لحمض الدوكوساهيكسانويك، وهو نوع من دهون أوميجا 3 التي تمنع المواد الكيميائية المسببة للضغط التي تعزز تخزين الشحوم وتقلل من تنظيم الجينات الدهنية في المعدة، مما يمنع خلايا دهون البطن من النمو بشكل أكبر.

9. التفاح + البطيخ:

جميع الفواكه صحية لكن بعضها يحارب الدهون أفضل من البعض الآخر. ويعتبر التفاح أحد أفضل مصادر الألياف والمغذيات التي تساهم في تقليل الدهون الحشوية، ووجدت دراسة أجراها مركز ويك فورست بابتيست الطبي أنه على مدى خمس سنوات، مقابل كل 10 جرام زيادة في الألياف القابلة للذوبان التي يتم تناولها يوميًا، تقل الدهون الحشوية بنسبة 3.7 في المائة، والبطيخ الذي يعتبر من أفضل الفواكه لخسارة الدهون، وتقليل تراكم دهون البطن الدهون.

10. الثوم + السمك:

تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على خفض الدهون الثلاثية وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى إنها أيضًا مصدر رائع لبروتين بناء العضلات، وكلما زاد عدد العضلات في جسمك، زاد معدل الأيض.

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