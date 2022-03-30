بات حديث العالم.. الليزر وراء إخفاق صلاح ورفاقه في ركلات الترجيح.. وهذه مخاطره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أرجعت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إخفاق نجم المنتخب المصري محمد صلاح في تسجيل ركلة الجزاء خلال مباراة منتخب مع السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم إلى تأثر نظره بسبب تركيز الجماهير إضاءات الليزر على عينيه.

واستهدف محمد صلاح بأقلام الليزر في مشاهد صادمة في تصفيات كأس العالم ضد السنغال، بحسب ما وصفت الصحيفة، حيث تعمد الجماهير السنغالية تسليط أقلام الليزر الخطرة طوال مباراة إياب مباراة الإياب النهائية لكأس العالم في داكار عاصمة السنغال على لاعبي المنتخب

وأثرت الأضواء خلال ركلات الترجيح على الفريق المصري، حيث أهدر ثلاثة ركلات من الخمسة.

وفي هذا الإطار عبر طبيب العيون وأخصائي الشبكية الدكتور روبرت جوزيفبرج، عن صدمته من هذه التصرفات.

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وقال طبيب العيون: "يتسبب الليزر في أضرار جسيمة حتى لو تعرض شخص ما لها لبضع ثوان فقط، ويجب على الأشخاص أن يدركوا أن هذه ليست متعة وألعابًا، إنها أشياء خطيرة".

وأضاف: يمكن أن يكون لـ الليزر خطرا حقيقيا يتسبب على الأقل مؤقتًا، في تلف رؤية الشخص، وذلك لأن شبكية العين حساسة للغاية ولا يجب تعرضها لهذه الشدة من الضوء.

وتابع: تسليط ضوء الليزر حتى لبضع ثوانٍ في عيون شخص ما، يتسبب في حدوث أعراض مختلفة مثل العمى المؤقت، ورؤية ضبابية، ورؤية متقطعة، وقد لا يعود البصر بالكامل.

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