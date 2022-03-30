عرض أزياء «أونلاين» لموديلات عباءات رمضان: بهجة وموضة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ الاستعدادات على قدم وساق من الجميع في البيوت المصرية، من شراء ياميش رمضان، شراء الخضر واللحوم من أجل تجهيزها وحفظها، تركيب زينة والفوانيس، تجديد المنزل بالديكورات الرمضانية كمحاولة لإضفاء البهجة خلال استقبال الشهر الكريم، ولكن مؤخرا ظهر تقليد جديد للاستعداد لرمضان بين النساء وهو شراء «عباية رمضان» كشكل احتفالي مختلف يعتبره البعض مستمد من تقاليد الدول الخليجية بينما يراه البعض باب رزق جديد لكثير من تجار الملابس.

مؤخرا قررت مجموعة من السيدات تنظيم «FASHION DAY» أونلاين بمناسبة حلول شهر رمضان وهو عبارة عن عرض أزياء أونلاين لعباءات رمضان يوم 3 أبريل المقبل، وتقوم فيه كل سيدة باستعراض الملابس الرمضانية الجديدة التي قامت بشرائها وعلى رأسها «العباءة الرمضانية».

وقالت «هند محمد» صاحبة فكرة «عرض الأزياء» إنها أطلقتها عبر «جروب نسائي» والهدف من هذا العرض هو تشجيع النساء على الاهتمام بأناقتهن وشكلهن، ولا يهملن أنفسهن فى ظل المسئوليات الثقيلة التي يفرضها شهر رمضان من رعاية شئون المنزل بجانب الصيام: «خلال السنوات الماضية ظهر تقليد جديد خاص بالنساء هو الزي الرمضاني، وهو عبارة عن ثوب واسع ألوانه مبهجة، وأشكاله لها علاقة برمضان سواء نقوش عربية أو نقوش مستوحاة من الخيم الرمضانية، وتستطيع المرأة الخروج به للزيارات العائلية، أو استقبال الضيوف في منزلها، بالإضافة صلاة التراويح، وهو ما دفعنا إلى إطلاق عرض أزياء أونلاين للسيدات الراغبات في المشاركة ثاني يوم رمضان».

هند محمد: أطلقنا فكرة عرض أزياء أونلاين لتشجيع النساء على الاهتمام بأنفسهن

تؤكد «هند» أنها أحد أهدافها فى الحياة هى الاهتمام بنفسية النساء بشكل عام والأمهات بشكل خاص، فهى لديها 4 أطفال ولفترة طويلة من الوقت ظلت غير قادرة على الاهتمام بنفسها أو شكلها بسبب انشغالها بأطفالها، حتى قررت إطلاق فكرة «الجروب» بهدف تشجيع نفسها مع الآخريات على الاهتمام بأنفسهن وتحقيق أحلامهن، وهى تعتبر أن عرض الأزياء الذي تنظمه أونلاين لعرض «عباءات» رمضان هو وسيلة تمكن النساء من تحسين نفسيتهن، والشعور بجمالهن وأناقتهن: «أول يوم رمضان تكون كل النساء مشغولة بالعزومات، لذا اخترنا ثاني يوم رمضان لكى تعرض كل السيدات ما يرتدينه من ملابس جديدة قمن بشرائها قبل حلول شهر رمضان، ومن خلال التصويت يتم اختيار الشكل الأفضل، بالإضافة إلى إنها تكون وسيلة تساعد الراغبات فى تجديد مظهرهن ولكنهم لا يعرفن الطريق لذلك».

«مي»: انتشار عباءة رمضان ملائم للأجواء الصيفية وعزومات الشهر الكريم

أما مي محمود، والتى تخصصت فى بيع «عبايات» رمضان أونلاين، أن فكرة شراء «عباية» انتشرت بكثافة خلال الآونة الأخيرة كونها مناسبة خلال استقبال الضيوف خلال الشهر الكريم، بينما تستخدمها بعض النساء فى الذهاب إلى المساجد خلال صلاة التراويح، وقالت لـ«الوطن»:« رمضان يأتى ومعه العزومات المتنوعة من الأقارب والأصدقاء، أو حتى حفلات السحور، ودوما ذلك يكون سببا لحيرة الكثير من النساء حيث تشعر بالتردد تجاه ما يجب ارتداؤه فى تلك الأجواء، هل ترتدى الملابس العادية أم ترتدى ما يناسب الأجواء الاحتفالية بشكل لا يبدو فيه مبالغة، لذا تعد العباءات هى الحل الأنسب والمريح، والذي يلائم أيضا الأجواء الصيفية التى يأتى فيها الصيام، وأنا تخصصت فى بيع العباءات من خلال صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنى أرغب فى مساعدة غيرى من النساء على توفير شكل جميل مريح لها خلال شهر رمضان».

وأشارت «مي»أن الأمر تجاوز فكرة أن تكون موضة «عباية رمضان» مقتصرة على الأمهات فقط ، حيث تقوم بعض النساء بشراء «عبايات» لأطفالها أيضا بنفس الشكل والتفصيل بحيث يكون هناك شكل موحد للملابس:«موضة عباية رمضان لم تعد متعلقة فقط بكونها زى مناسب لرمضان، بل صارت مثل ملابس العيد، فالسيدات مع بناتهن أو أصدقائهن يرتدين نفس العباءات، وأنا مثلا قمت بصنع عباءة رمضان لنفسي وأيضا لابنتى الصغيرة التى تبلغ من العمر 5 سنوات، فأنا أحب ارتداء الملابس حيث اجمع بين الشعور بالفرحة بسبب قدوم رمضان وفكرة أننى أخلق لنفسي هوية من خلال الملابس »