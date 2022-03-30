طلبات رمضان من السوبر ماركت.. حضري كل احتياجاتك: ألبان وبقوليات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طلبات رمضان من السوبر ماركت أمر تحرص عليه كل ربة منزل قبيل استقبال أيام الشهر الفضيل، إذ يحرصن على توفير كافة المتطلبات المنزلية اللازمة لتحضير وجبات الإفطار بشكل خاص، لذلك نستعرض خلال السطور مجموعة الطلبات التي يلزم توفيرها خلال تلك الأيام.

طلبات رمضان من السوبر ماركت

وتضم قائمة طلبات رمضان من السوبر ماركت، ما يلي:

1- النشويات

تشمل النشويات بشكل خاص كل من المكرونة بأنواعها المختلفة، إذ يمكن تحضيرها بطرق عديدة، مثل المكرونة بالبشاميل، والصوص الأبيض، ومكرونة بالفراخ، أو مكرونة باللحمة، وغيرهم من الأصناف المتنوعة.

أيضًا الأرز الأبيض والبسمتي، إذ يدخل كل نوع منهما في تحضير الأكلات المختلفة، ويعد الأرز الأبيض من الأطباق الأساسية على السفرة المصرية.

إلى جانب أيضًا الشعرية التي تحضر في الكثير من الأحيان مع الأرز، وتدخل في إعداد الأطباق الأخرى.

2- الدقيق

لا سيما أن الدقيق من المواد الغذائية الأساسية أيضًا، إذ أنه يدخل في إعداد عشرات الأنواع من المعجنات، إلى جانب صنع الحلوى المختلفة والمتنوعة، التي يتم تناولها بعد وجبة الإفطار.

3- التوابل

التوابل بكافة أنواعها من ضروريات طلبات شهر رمضان، إذ تدخل في تحضير كافة الأطباق، وذلك لإضفاء نكهات وروائح مميزة، والتي من بينها الكمون، الحبهان، الكركم، الملح، الفلفل الأسود، حبة البركة، الزعتر، ورق اللورا، وغيرهم.

4- منتجات الألبان

تعد منتجات الألبان من المواد الأساسية خلال تناول وجبة السحور، والتي من بينها الجبن بأنواعها إلى الزبادي، والقشدة، وغيرهم.

5- البقوليات

كما تعتبر البقوليات بأنواعها من المواد الغذائية التي لها إقبال كبير على مائدة الطعام، على رأسها الفول الذي يتناول كطبق أساسي في وجبة السحور، وأيضًا من بينها، العدس، والفاصوليا البيضاء.

6- الفواكه والخضروات

أيضًا للفواكه والخضروات وجودهما الأساسي داخل كل بيت.

7- المكسرات

وبشكل خاص تعد المكسرات من مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل، إذ يجرى الإقبال الكبير على تناولها خلال شهر رمضان.