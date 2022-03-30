طريقة عمل البقسماط المقرمش «زي المحلات».. حضريها في دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البقسماط المقرمش زي المحلات.. وصفة تبحث عنها العديد من ربات البيوت لإعداد البقسماط داخل المنزل بدلًا من شرائها، ولسهولة توفيرها كنوع من «السناكس» لأفراد الأسرة، لذلك نستعرض خطواتها حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البقسماط المقرمش زي المحلات

- المقادير:

3 أكواب دقيق

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

ماء

للعجن:

بيضة

فانيليا

حبة البركة

سمسم

حبوب كمون

زعتر جاف

- طريقة تحضير البقسماط المقرمش زي المحلات

اخلطي الدقيق مع كل من الخميرة والسكر والملح وحبة البركة والكمون والزعتر، حسب رغبتك.

ضيفي الزيت والماء وقلبي الخليط جيدًا، حتى تحصلين على العجينة المطلوبة.

غطي الخميرة واتركيها حتى تتخمر جيدًا.

قطعيها كرات صغيرة وغطيها لترتاح ومن ثم شكليها أصابع.

إدهني الوجه بخليط صفار البيض مع الفانيليا، ومن ثم رشي الوجه بالسمسم المحمص.

اتركيه حتى يبرد ومن ثم ضعيها في الفرن كي تتحمص.

طريقة عمل بقسماط حلو

- المقادير:

2 كوب دقيق

نصف كوب شوفان

ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء

عسل نحل

رشة ملح

ربع كوب زيت

بيضة

فانيليا

- طريقة تحضير بقسماط حلو

قومي بخلط الدقيق مع الخميرة والشوفان ورشة الملح واللبن البودرة.

يضاف العسل مع الزيت وقلبيهم جيدًا، ثم ضيفي الماء بشكل تدريجي حتى تتشكل العجينة.

تُدهن البقسماط بالبيضة المخفوقة مع الفانيليا ومن ثم تُرش بالشوفان.

تُخبز البقسماط واتركيها تستوي حتى النضج.

طريقة عمل بقسماط سن

- المقادير:

2 ونصف كوب دقيق

نصف كوب ردة

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة كاكاو خام

ماء للعجن

- طريقة تحضير بقسماط سن

إخلطي الدقيق مع الكاكاو والردة والسكر والزيت والملح والخميرة.

ضيفي الماء وقلبي الخليط حتى تحصلي على العجينة المطلوبة، واتركيها حتى تتخمر جيدًا.

قطعي العجينة إلى شرائح وإبرميها على شكل حبل، وقطعيها ورصيها في الصينية.

ضعيها في الفرن حتى تنضج تمامًا.

طريقة عمل بقسماط بالزبدة

3 كوب دقيق

نصف كوب زبدة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

الوجه:

بيضة

فانيليا

سمسم

حبة البركة

سكر

- طريقة تحضير بقسماط بالزبدة

إخلطي الخميرة مع الدقيق والسكر والملح.

في الخطوة التالية ضيفي الزبدة السايحة مع كمية من الماء، وقلبي الخليط حتى تحصلي على العجينة.

غطي الخميرة واتركيها حتى تتخمر.

قطعيها كرات صغيرة وشكليها أصابع.

اتركي العجينة في الصاج لترتاح.

إدهني الوجه بخليط البيض والفانيليا، ورشيه بخليط السمسم وحبة البركة والسكر.

ضعيها في الفرن حتى تنضج تمامًا.

طريقة عمل رول البقسماط بالكمون

- المقادير:

3 كوب دقيق

نصف كوب زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

رشة سكر

ماء

سمنة بيضة

للوجه:

فانيليا

سمسم محمص

كمون حبوب

- طريقة تحضير رول البقسماط بالكمون

إخلطي كل من الدقيق مع البيكنج باودر والخميرة والسكر والملح.

في الخطوة التالية، ضيفي الزيت مع الماء وقلبي الخليط حتى الحصول على العجينة.

غطي العجينة واتركيها حتى تتخمر.

ثم قطعيها إلى كرات وفيما بعد إفرديها بالنشابة.

إدهنيها بالسمنة ولفيها رول، وضعيها داخل صينية أخرى لتتخمر مرة ثانية.

فيما بعد إدهنيها بخليط مكون من الفانيليا والبيض.

رشي الوجه فيما بعد بالكمون الحبوب والسمسم.

وفي النهاية اتركي الخميرة لتتخمرة مرة ثالثة، ثم قومي بوضعها داخل الفرن، حتى تنضج تمامًا وقدميها.