فيديو جديد لـ أحمد حسن وزينب بعد انفصالهما رسميا.. «كشفا عن سبب الطلاق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو لا يتجاوز مدته 9 دقائق، أفصح الثنائي أحمد حسن وزينب عن تفاصيل وأسباب انفصالهما، وذلك عبر قناتهما الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، إذ حرصا على مشاركة متابعيهما عن محطتهما الأخيرة.

تفاصيل انفصال أحمد حسن وزينب

وتبادل اليوتيوبر أحمد حسن وطليقته زينب أطراف الحديث بينهما، خلال مقطع الفيديو، لتوضيح كواليس وأسباب انفصالهما، موضحين أنهما غابا عن متابعيهما خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتفكيرهما سويًا في أخذ خطوة الانفصال.

وأوضح الثنائي أنهما يكنان لبعضهما كافة مشاعر الود والاحترام: «إحنا منفصلين وكل الحب والاحترام، وهنفضل صحاب ولا هو هيشتمني ولا أنا هشتمه، عشان خاطر إحنا صحاب وبينا حاجات كتيرة وفي بيننا أولاد حلوين، وعشان هما يفضلوا يحبونا إحنا أبوهم وأمهم، إحنا سايبين بعض بكل تفاهم واحترام».

سبب انفصال أحمد حسن وزينب

أما عن سبب انفصال كل من أحمد حسن وزينب، أوضحت الأخيرة أن هناك اختلافات في شخصياتهما وهو ما تسبب في انفصالهما مؤخرًا، فقالت: «ممكن يكون الواحد استحمل مش إن الشخص وحش، هو شخص طبعه كده فهو مش هيعرف يغيره، وأنا طبعي كده فأنا مش هعرف أغير طبعي، وعشان مانوصلش مراحل وحشة في حياتنا فإحنا حبينا ننهيها بحب واحترام وتفاهم».

وتابعت اليوتيوبر زينب محمد: «مش معنى إننا سايبين بعض إننا هنطلع كل يوم نشتم في بعض ونقضيها محاكم، مستحيل إن حاجة زي كده تحصل».

آخر ظهور لأحمد وزينب سويًا

فيما قال اليويتوبر إن ظهوره مع «زينب» خلال هذا الفيديو، سيعد الأخير لهما، لكنهما سيستمران في نشر الفيديوهات الخاصة بكل منهما على حده، عبر القناة الرسمية لهما، «إحنا طالعين في الفيديو ده عشان نفهمكوا إن ده آخر فيديو هتشوفونا أنا وزينب فيه مع بعض، أنا وزينب بدأنا كل حاجة من الصفر مع بعض، فالقناة بدأناها وإحنا مع بعض، فاحنا اتفقنا إنها هتفضل عليها الفيديوهات اللي موجودة زي ما هي، بس هنقدم عليها فيديوهاتنا بس كل واحد لوحده، وهتفضل كأنها شركة بيننا».