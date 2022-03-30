طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية «زي المحلات» بوصفات نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا الإيطالية من أكثر المعجنات التي يفضلها ربات المنازل، لمذاقها الطيب والشهي، لذا يبحثن عن طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية، لإعدادها في رمضان.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل، بوصفات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عجينة البيتزا الإيطالية

2 كوب دقيق

ربع كوب زيت أو أكثر

ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب ماء دافىء أو أقل للعجن

زعتر حسب الرغبة

طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية

- يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر.

- يضاف الزيت والماء وتعجن، ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة.

مقادير عجينة البيتزا الإيطالية

كيلو دقيق

نصف لتر ماء

30 جرام ملح

30 جرام خميره جاهزة

10 جم خميره بيرا

50 مل زيت زيتون

طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية

- اخلطي الزيت مع الماء والخميرة والملح.

- ضعيهم في العجان واخلطيهم مع الدقيق.

- اتركيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات وهي مغطاه بكيس نايلون.

- افرديها وابدأي وضع التوبينج المفضل، وادخليها الفرن على 250 درجة مئوية من 5 إلى 10 دقائق وقدميها.

مقادير عجينة البيتزا الإيطالية

1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة سكر

2 كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بيضة مخفوقة

نصف كوب ماء دافىء

طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية

- يخلط الدقيق والسكر والخميرة والملح.

- يضاف الزيت والبيضة المخفوقة.

- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تغطى العجينة وتترك لمدة نحو 40 دقيقة لتتخمر.

- تفرد بالنشابة وتفرد في صينية.

- تخرم بالشوكة.

مقادير بيتزا بعجينة العشر دقائق

5 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب ماء دافئ

نصف كوب زيت

للحشو

صلصة بيتزا

سلامي

سوسيس

فلفل أخضر

مشروم

زيتون أسود

طريقة تحضير بيتزا إيطالية بعجينة العشر دقائق

- يخلط 2 كوب من الدقيق مع الخميرة والسكر ثم يضاف الماء الدافئ ويقلب وتغطى وتترك 10 دقائق.

- يضاف باقي الدقيق والزيت وتعجن مرة أخرى.

- تترك حتى تخمر مرة أخرى وتستخدم.