طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة.. «اعمليها في بيتك ووفري فلوسك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عجينة البيتزا الهشة، واحدة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات، وخاصة ربات المنازل، اللاتي يفضلن صناعة وخبر البيتزا في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج، لضمان جودتها وتوفير تكاليفها العالية.

ويبقى سر صناعة البيتزا في المنزل، في عجينة البيتزا الهشة، التي تساعدك في طهيها ونضجها بمذاق مميز.

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة في المنزل، بوصفة الشيف أميرة شنب، قدمته ببرنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات عجينة البيتزا الهشة

1 كيلو دقيق

20 جرام خميرة

30 جرام سكر

10 جرام ملح

600 مل ماء

15 مل زيت زيتون

1 دقيق سيمولينا

زعتر مجفف

ثوم بودرة

بصل بودرة

زيت زيتون

ماء حسب الحاجة

جبنة شيدر

هوت دوج

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة

في البداية، سخني الفرن حتى درجة حرارة 200، حضري الصواني جانبًا.

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع السكر والملح والخميرة وزيت الزيتون.

ضيفي إلى الخليط السابق، الزعتر المجفف والثوم البودرة والبصل البودرة، وقدر من الماء للعجن.

اخلطي العجين جيدًا، حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.

قسمي العجين إلى كرات، واتركيها لتختمر، حتى يتضاعف حجمها.

افردي الكرات على سطح مرشوش بدقيق السميد، ثم توضع في صينية مبطنة بدقيق السميد أيضًا.

ادهني العجينة الهشة، بالصلصة ثم ضعي المكونات حسب الرغبة.

عجينة البيتزا الهشة للشيف غادة التلي

حضري عجينة البيتزا الهشة على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، في خطوات سهلة وسريعة.

مقادير عمل عجينة البيتزا الهشة

3 كوب دقيق أبيض

2 كوب دقيق أسمر

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة سكر

رشة ملح

2 كوب شرش جبنة

للبيتزاصلصة بيتزا

حلقات بصل

شرائح مشروم

زيتون أسود

شرائح جبنة بيتي مبشورة

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة

احضري العجان الكهربائي، واضربي الدقيق الأسمر مع شرش الجبنة والخميرة والسكر، حتى تمتزج المكونات جيدًا.

اتركي العجين حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

ضيفي للعجين السابق، الدقيق الأبيض مع رشة الملح والزيت وقومي بالعجن جيدا.

اتركيه ليخمر مجددًا لعدة دقائق.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة.

ضعي العجين بعد الفرد في صينية بيتزا مدهونة، ثم ضعي عليها صلصة البيتزا والإضافات حسب الرغبة.