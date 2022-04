الامارات | عادات غذائية تهدد صحة مرضى ارتفاع ضغط الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية تهدد صحة مرضى ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أنه غالبا لا يلاحظ من يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، اي أعراض، لكن العواقب الخطيرة التي ستحدث لاحقا، بدءًا من تلف الأعضاء وأمراض القلب، ستكون للأسف صعبة الحل والعلاج.

وبحسب موقع Eat This Not That يوصي اختصاصيو التغذية أن يتم تجنب عدد من العادات الخاطئة الشائعة لتفادي مخاطر ارتفاع ضغط الدم، ومن هذه النصائح:

نقص حصص البوتاسيوم

تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مع نظام غذائي منخفض الصوديوم في خفض ضغط الدم، إذ ينبغي تناول من 8 إلى 10 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا، بما يشمل البطاطس والخضراوات الجذرية والفول«، وتوصي جمعية القلب الأميركية» بتناول ما يصل إلى 4700 ملليغرام من البوتاسيوم يوميًا«.

الأطعمة المصنعة

الإفراط في تناول نوع واحد من الطعام نتائجه كارثية على ضغط الدم، حيث أنها تحتوي على صوديوم بكيمات مضاعفة عن مثيلاتها المطبوخة منزليا، فالحساء الجاهز أو المعلب يحتوي على مستويات عالية من الصوديوم مقارنة بالحساء المصنوع يدويًا بالمنزل، ولذلك فإن الاعتماد على الأطعمة المصنعة سيرفع استهلاك الفرد من الصوديوم في اليوم إلى مستويات ضارة جدا.

حقائق غذائية

يوصي خبراء التغذية بضرورة قراءة قائمة المكونات المدونة على كل عبوة مواد غذائية، وخاصة كمية الصوديوم والملح.



الطعام المقلي

تقول اختصاصية التغذية تريستا بيست إن"الأطعمة المقلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم". وتضيف بيست أن"هناك سببان رئيسيان لارتفاع ضغط الدم بالأطعمة المقلية، أولهما هو احتوائها على دهون مشبعة ومتحولة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، والتي يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم لأن القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم من خلال كتلة أكبر. كما أن الوزن الزائد يشكل ضغطاً على الكلى، وهي عضو حيوي في تنظيم ضغط الدم. وثانيهما، هو أن الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم". بحسب"العربية نت".

نقص الدهون الصحية

تنصح اختصاصية التغذية كاتي توماشكو إذا كان الشخص بحاجة إلى إبقاء ضغط الدم منخفضًا، فلا داعي للتخلص من الدهون تمامًا،"لأن الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومركبات تقلص الأوعية الدموية (المعروفة باسم أوكسيليبينات) في الجسم".

ملح الطعام

يقول ديفيد بريندان، خبير تغذية:"يحتوي الملح على الصوديوم الذي يعد المساهم الرئيسي في أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. لذلك، إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فعليه التحكم في تناول الملح على الفور. وتجنب تضمين الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الملح في النظام الغذائي اليومي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news