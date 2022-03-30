إتيكيت العزومات لشهر رمضان.. «خليكي في الألوان المبهجة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي يرتبط بالولائم والتجمعات العائلية، إذ يحرص الكثير به على إقامة العزومات وتبادل الزيارات سواء داخل المنازل أو في المطاعم والكافيهات لقضاء وقت ممتع بصحبة الأحبة والأسر والأصدقاء.

اتيكيت العزومات

خلال العزومات والزيارات، تدخل الحيرة والقلق لعقول البعض، إذ يحاولون البحث عن هدية مناسبة لجلبها إلى أصحاب منزل الزيارة، فيما يكن النصيب الأكبر من البحث للسيدات والفتيات حول طبيعة الملابس والأزياء التي سيرتدونها للحفاظ على الشعائر الدينية وقدسية الشهر الكريم.

وحددت خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر إيمان عفيفي، لـ«هُن»، إتيكيت العزومات في شهر رمضان الكريم، وطرق دعوة الضيوف، إذ قالت إنه من الأفضل الاتصال تليفونيًا بالضيوف ودعوتهم للإفطار قبل أيام من موعد العزومة، وذلك حتى يشعر الضيف بقيمته عند صاحب الدعوة.

كما أوضحت خبيرة الإتيكيت والعناية بالمظهر أنه يجب إحضار هدية خاصة لأهل البيت أو أحد أنواع الحلوى.

نصائح لربة المنزل أثناء العزومات

«عليكِ بالجلوس أولا وعدم التأخر على الضيوف»، كانت تلك النصيحة التي حددتها أيضا إيمان عفيفي، إذ تقول إنه يجب على صاحبة الدعوة الجلوس على طرف طاولة الطعام وبجانبها ضيف الشرف، فضلا عن تزيين السفرة بألوان مبهجة تتماشى مع الديكورات الرمضانية، دون المبالغة حتى لا تبدو متكلفة للغاية، ويفضل ترتيب السفرة قبل العزومة نفسها بوقت كبير، ليكون هناك متسع من الوقت لتحضير الطعام.

إتيكيت ترتيب طاولة الطعام

وفيما يخص إتيكيت ترتيب طاولة الطعام، شرحت «عفيفي» أنه يجب أن تحتوي السفرة على الأصناف المعدة من الجهتين، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بذات الأطباق، خاصة في حال كانت طاولة الطعام كبيرة:«يجب التنبيه على الأطفال ببعض القواعد والتعليمات للالتزام بها لعدم التسبب في أي إزعاج لموجهي الدعوة أو لباقي الأفراد».

كما نصحت ربة المنزل فيما يتعلق بالأطفال، بأنه يجب وضع طاولة جانبية للأطفال والحرص على أطعامهم قبل موعد الإفطار كي يتسنى للكبار تناول الطعام براحة وهدوء وقت الإفطار.