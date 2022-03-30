سبب انفصال أحمد وزينب.. توابع الطلاق: حذف صور وكلام رومانسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار الثنائي الشهير أحمد حسن وزينب الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الأخيرة انفصالهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ يتساءل الكثيرون من متابعيهم عن سبب انفصال أحمد حسن وزينب.

سبب انفصال أحمد وزينب

لم تعلن اليوتيوبر زينب محمد عن سبب انفصالها عن زوجها، إذ اكتفت بنشر صورة لهما، ودونت عليها تعليقًا، قائلة: «طبعًا أنا مش عارفة أبدأ إزاي أو منين، بس اللي حابة أقوله إنك صديق الكفاح وكنت أغلى وأحلى حاجة حصلت في حياتي».

وتابعت «زينب» زوجة أحمد حسن، قائلة: «أنا مش عارفه أقول إيه، بس قدر الله وما شاء فعل، بعد حب كبير جدًا، وزواج استمر 4 سنوات وطفلين ليا الدنيا وما فيها، انفصلت أنا وأحمد».

ووجهت زينب لأحمد حسن رسالة اختتمت بها حديثها: «خلي بالك من نفسك، وبكل هدوء وأدب واحترام انفصلنا وأدعو الله فيما هو قادم أن يوفقه».

تعليق أحمد حسن على الانفصال

ومن ناحيته نشر أحمد حسن هو الآخر صورة جمعته بـ«زينب»، وعلق عليها: «قدر الله و ما شاء فعل، بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتي وربنا رزقنا بطفلين زي القمر، قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء ودون أي خلافات».

وأوضح أحمد حسن أنه سيبقى هو وطليقته زينب محمد أصدقاء رغم الانفصال:«وسنبقى أصدقاء دائما وأبدًا، وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن إليها كل الاحترام، وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها».

وقام كل من أحمد حسن وزينب بمسح الصور التي جمعتهما سويًا من حساباته الرسمية، ولم يعلن أحد منهما عن سبب الانفصال الحقيقي خلف انفصالهما حتى الساعة.