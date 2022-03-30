الامارات | كلب يقتل طفلا في الاردن

شكرا لقرائتكم خبر عن كلب يقتل طفلا في الاردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل من جنسية عربية يبلغ من العمر 7 سنوات اثر تعرضه لهجوم من قبل كلب ضال في مدينة مادبا.

وكشفت مصادر امنية لعدد من الصحف المحلية، ان الطفل كان يلعب صحبة عدد من الاطفال عندما هاجمهم الكلب، وبينما استطاع بقية الاطفال الهرب من المكان، لم يستطع الاخير ذلك ليقع ضحية هجوم الكلب ويتعرض لإصابات بالغة، وعلى الرغم من قيام سكان المنطقة بنقل الطفل الى المشفى على وجه السرعة إلا أن إصاباته التي وصفها أطباء بالقاتلة، أحالت دون القدرة على انقاذ حياته، وتوفي متأثرا بإصابته.

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