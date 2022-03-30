الكيلو بـ313 جنيها.. ما هي فاكهة الشيرمويا التي انتشرت في الأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

لا يخلو السوق من أصناف الفاكهة اللذيذة التي نعرفها، لكن في الآونة الأخيرة بدأن بعض الأنواع في الظهور دون أن نسمع عنها أو نعرفها.

ومن بين الأنواع الغربية التي ظهرت في بعض المتاجر ببعض المدن المصرية، فاكهة الشيرمويا، فما هي وما فوائدها وسعرها؟

ما هي؟

تشتهر فاكهة الشيرمويا بالعديد من الأسماء، وهي فاكهة خضراء على شكل قلب من أمريكا الجنوبية، وتنتمي إلى نفس فصيلة التفاح.

قشر هذه الفاكهة غير صالح للأكل مشابه في مظهره للخرشوف، اللب من الداخل دسم وناعم مثل الكاسترد، ولكن احرص عند تناولها على إزالة البذور ذات اللون البني الداكن، والتي تعتبر سامة للإنسان.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لباب البيت)

سعرها؟

ويصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 313 جنيها، بحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وغلو سعرها يرجع إلى كونها نادرة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحة، فضلا عن مذاق طعمها اللذيذ والجميل.

-تحافظ على ضغط الدم

تحتوي هذه الفاكهة على مغذيات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في خفض ضغط الدم، وتحتوي واحدة منها على 674 جرام من البوتاسيوم و 40 جرام من المغنيسيوم، بحسب موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

-تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشيرمويا في دعم جهاز المناعة لديك، وتساعد أيضًا في محاربة السرطان.

-تقوية جهاز المناعة

غنية بفيتامين C، الذي يدعم نظام المناعة الصحي، ويساعد الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي لمساعدة جسمك على مقاومة العدوى، وتحتوي حبة الشيرمويا الواحدة على 60٪ من المدخول اليومي الموصى به.

-تقليل الالتهاب

تساعد مركبات معينة من هذه الفاكهة في تقليل الالتهاب، من خلال الحد من الالتهابات المزمنة،

وتتمكن من تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل وأمراض الأمعاء والسكري.

-يدعم الهضم الصحي

مليئة بالألياف، وتساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والتحكم في مستويات السكر.

وتجعلك الأطعمة الغنية بالألياف تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يكون مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

-الحفاظ على صحة العين

تحتوي هذه الفاكهة على لوتين كاروتينويد المرتبط بفيتامين أ وبيتا كاروتين، ويوجد اللوتين في عينيك، وتساعد الحصول على المزيد منه في الحماية من حالات مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا