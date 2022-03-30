ماذا يكشف ضعف العضلات عن صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك العديد من العلامات المحتملة لالتهاب المفاصل، حيث يرتبط ألم المفاصل بشكل شائع بالحالة، ومع ذلك، هناك أيضًا علامات أخرى يجب البحث عنها مثل الضعف أو هزال العضلات.

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، فمن المهم العناية بمفاصلك لتجنب المزيد من الضرر، هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل والحالات ذات الصلة، يمكن أن تختلف أعراض التهاب المفاصل من أسبوع لآخر، لذلك قد يأتي ألم المفاصل ويختفي، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا هو هشاشة العظام، تؤثر الهشاشة في البداية على البطانة الغضروفية الملساء للمفصل، وهذا يجعل الحركة أكثر صعوبة من المعتاد، مما يؤدي إلى الشعور بالألم والتيبس.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن هناك الكثير من الأنواع المختلفة من التهاب المفاصل، وستختلف الأعراض التي تعاني منها تبعًا للنوع الذي تعاني منه.

العلامات تشمل الضعف وهزال العضلات، وكذلك آلام المفاصل والتصلب، والتهاب في وحول المفاصل، وتقييد حركة المفاصل، والجلد الأحمر الدافئ فوق المفصل المصاب.

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل البريطانية، هناك "أربع علامات تحذيرية مهمة يجب أن تدفعك إلى التحدث إلى طبيبك، يجب عليك متابعة الأعراض التي تعاني منها، الأول هو الألم الذي يمكن أن يكون مستمرًا أو قد يأتي ويختفي، قد يحدث أثناء الراحة أو أثناء الحركة.

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تقول مؤسسة التهاب المفاصل: "قد يكون الألم في جزء واحد من الجسم أو في أجزاء مختلفة كثيرة، من الأعراض التقليدية الأخرى لالتهاب المفاصل التيبس، خاصة عند الاستيقاظ في الصباح أو بعد الجلوس على مكتب أو ركوب السيارة لفترة طويلة.

تنص مؤسسة التهاب المفاصل على أن تصلب الصباح الذي يستمر لأكثر من ساعة هو سبب وجيه للاشتباه في الإصابة بالتهاب المفاصل.

هناك علامتان رئيسيتان أخريان، هما التورم وصعوبة تحريك المفصل، ويمكن أن يكون التهاب المفاصل مؤلمًا للغاية في بعض الحالات.

لحسن الحظ، هناك بعض العوامل التي قد تساعد في تخفيف الألم، عند كبار السن، غالبًا ما يكون ألم المفاصل الذي يزداد سوءًا علامة على هشاشة العظام، وهناك بعض عادات نمط الحياة والتغييرات التي قد تساعد في إدارة الأعراض.

وتشمل هذه اتباع نظام غذائي صحي والتحكم في وزنك، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقد يزيد ذلك من مضاعفات التهاب المفاصل ويساهم في آلام المفاصل.

من المهم جدًا تناول نظام غذائي صحي ومتوازن إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، فالأكل الصحي يمنحك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

يجب عليك أيضًا محاولة الإقلاع عن التدخين، حيث يسبب ضغطًا على الأنسجة الضامة، مما قد يزيد من آلام التهاب المفاصل.

بالإضافة إلى العلاجات الطبية، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك على إدارة التهاب المفاصل لديك.

قد لا تشعر دائمًا بالرغبة في ممارسة الرياضة إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، وقد تكون قلقًا من أن تؤدي ممارسة الرياضة إلى تفاقم ألمك أو حالتك، ومع ذلك، يمكن أن تحسن التمارين من أعراض مثل الألم والتورم .

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