استعدادا لرمضان.. طريقة عمل اللبن الرايب والزبادي في المنزل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان الكريم، تستعد ربات البيوت لهذه المناسبة بتحضير الأطعمة والمشروبات المرتبطة بهذا الشهر الكريم، مثل الياميش ومنتجات الألبان وغيرها.

وفي التقرير تستعرض طرق تخمير الحليب بالبكتيريا وتحويله إلى الزبادي، وذلك وفق ما ذكر الشيف عمار عاطف خلال البث المباشر على صفحة "الخليج 365" من أحد محلات الألبان.

- أحضري حوالي 8 أكواب من الحليب كامل الدسم، أو نصف كوب من اللبن الزبادي.

- وضع الحليب في إناء على حرارة متوسطة حتى يصبح ساخناً لدرجة الغليان مع التقليب.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لباب البيت)

- يترك الحليب حتى يبرد ويصبح دافئاً، ويضاف إلي الكمية كوب زبادي مع التقليب.

- يتم توزيع الكمية على عدد من الأكواب، ثم تغطية الأكواب بطبقة رقيقة من الشاش ويترك في الفرن وهو دافئ لمدة من يومين إلى 3 أيام.

- ثم بعد ذلك يضاف إلى الإناء الموضوع به الأكواب ماء مغلي، ثم بعد ذلك يوضع في الثلاجة.

واللبن الرايب نفس الطريقة ولكنه يترك مدة أطول في الفرن لتصل إلى 4 أو 5 أيام والاستغناء عن الماء المغلي.

لمتابعة كل ما يخص المطبخ ووصفات الطبخ.. اضغط هنا