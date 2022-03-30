قبل أول أيام رمضان.. تخفيضات كبيرة على أسعار الياميش (احصل عليها الآن)

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم، ويعتبر ياميش رمضان من الأمور الأسياسية في هذا الشهر الكريم، لذا يقبل الكثير من الأشخاص على شرائه، ويعتبر قمر الدين والزبيب والبلح والقراصيا واللوز والكاجو من أساسيات ياميش رمضان.

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار ياميش رمضان من موقع "أمازون".

- عين الجمل أبو عوف 250 جرام، بـ 33 جنيها.

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- أبو عوف قمر الدين 400 جرام، بـ 41 جنيها.

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- بندق مقشر من أبو عوف 200 جم، بـ 74 جنيها.

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- أبو عوف زبيب 250 جم، بـ 37 جنيها.

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- تمر الشربجي 5 كيلو، بـ 175 جنيها.

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- جوز الهند من أبو عوف 250 جم، بـ 50 جنيها.

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- كيلو فول سوداني محمص بـ 100 جنيه.

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- مشمش مجفف 400 جرام، بـ 104 جنيه.

للشراء:

- عصير تمر هندي الحلواني 800 جم، بـ 44 جنيها.

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تمر محشي بالعسل وجوز الهند 400 جم، بـ 37 جنيها.

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