ما السبب وراء تسمية شهر رمضان بهذا الاسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركة، ولكن هل تسألت يوماً، لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟

وفي التقرير نعرض لكم السبب وراء تسميته، وذلك حسب ما ذُكر في كتاب "شهر رمضان فى الجاهلية والإسلام" للكاتب أحمد المنزلاوي.

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اختلفت الآراء في اسم شهر رمضان وسبب تسميته بذلك، وهي كالأتي:

يعد شهر رمضان هو التاسع بين الأشهر الهجرية، إذ يكون بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال، أما أصل كلمة رمضان فتأتي من رمضاء، وهي تعني شدة حرارة الشمس، ولكن رأى الناس عدم وجود علاقة بين رمضان والحر الشديد، وذلك لأنه هو أحد الأشهر القمرية وليست الشمسية، أي أنه يتنقل بين فصول السنة، ولا ينحصر مجيئه في فصل الصيف فقط.

واجتمعوا على أن أصل الكلمة هو اشتداد حر الظمأ من الصيام، وليست الشمس، وذلك لأن العطش لا يتطلب أي فصل من السنة مع وجود الصيام.

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