كورونا اليوم: خطر الوفاة يهدد مرضى كوفيد المصابين بالإنفلونزا.. وتحذير من الآيس كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تحذير من إصابة مرضى كوفيد بالإنفلونزا

توصلت دراسة حديثة، إلى أن إصابة الشخص بفيروس كورونا، بجانب معاناته من أعراض الإنفلونزا، يضاعف من خطر الوفاة.

ومن هذه النتيجة، وجه باحثو جامعات إدنبرة وليفربول وإمبريال كوليدج لندن وليدن، خلال دراستهم التي نشرتها مجلة «THE LANCET» الطبية، بضرورة خضوع المرضى، المصابين بـ «كوفيد-19»، لفحص الإنفلونزا بشكل روتيني.

مادة غذائية تخفّض فعالية المناعة عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"

كشفت الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، عن المادة الغذائية التي يجب على المصابين بمتحور "أوميكرون" التخلي عن تناولها، لأنها تخفض من فعالية منظومة المناعة.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد ينخفض، بيد أن متحور "أوميكرون" لا يزال يشكل خطورة. لذلك يجب على مرضى "كوفيد-19" الاهتمام بنظامهم الغذائي. ومن أجل التعافي السريع والتام، عليهم الامتناع مؤقتا عن تناول الأطعمة المحلاة بما فيها الآيس كريم.

وتقول، "الآيس كريم، مادة حلوة ودسمة. بالطبع لا تسبب برودتها التهابات إضافية، ولكن السكر يحبط فعالية منظومة المناعة، ما يؤخر الشفاء من المرض. والآيس كريم يحتوي على السكر الذي يختلف عن السكر الموجود في الفواكه المفيد للجسم، كما أن الفواكه تحتوي على فيتامينات وألياف غذائية ضرورية لصحة الجسم. أما السكر الموجود في الآيس كريم، فيمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، ما يؤثر في فعالية منظومة المناعة. لذلك لا أوصي بتناول الآيس كريم عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"، ويمكن في فترة النقاهة تناول القليل من الحلوى أحيانا وليس يوميا"، وفقا لروسيا اليوم

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لماذا ارتفع عدد الوفيات بـ "كوفيد-19" عالميا بنسبة 43 بالمئة؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد ارتفع في العالم بنسبة 43 بالمئة.

ويشير عالم المناعة الروسي فلاديسلاف جيمتشوغوف في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية حصلت هذه الزيادة في الوفيات خلال الفترة من 21 إلى 27 مارس الجاري، حيث تجاوز عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد 10 ملايين إصابة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 45 ألفا منهم. ولكن عند مقارنة هذه الأرقام بما نشر في الأسبوع السابق، سنرى أن عدد الإصابات انخفض بنسبة 14 بالمئة، في حين زادت الوفيات بنسبة 43 بالمئة، وفقا لروسيا اليوم.

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