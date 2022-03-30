قبل الشهر الكريم.. اعرف أضرار تناول حلويات رمضان على صحة الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يتميز شهر رمضان بالأطعمة المتنوعة، ومن أبرزها الحلويات الرمضانية، التي يقبل على تناولها معظم الأشخاص بشراهة، نظرًا لمذاقها اللذيذ، ويجهل بعضهم تأثير تناول الحلويات على صحة الرجال تحديدًا.

يومكن أن يؤدي الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية على صحة الرجال، وذلك وفقًا لما ذكره موقع menshealth، والتي تتمثل فيما يلي:

الإصابة بأمراض القلب

تحتوي الحلويات الرمضانية على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي يمكنها أن تزيد من ضغط الدم، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، والالتهابات، وتعتبر تلك العوامل مسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ظهور حبوب

الحلويات الرمضانية تحتوي على نسبة عالية من السكريات، والتي تزيد من مستويات السكر بالدم، ما ينتج عنها ظهور الحبوب التي تسبب مظهر مزعج للرجال، حيث تؤدي المستويات المرتفعة من السكر إلى زيادة في إنتاج الأنسولين، والذي بدوره يزيد من دهون البشرة، ويعرض بشرتك إلى الإصابة بالتهاب، ما يجعلك عرضة لظهور الحبوب.

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دهون البطن

نظرًا لما تحتوي عليه الحلويات الرمضانية من سعرات حرارية مرتفعة، التي تتسبب في زيادة الوزن بشكل عام، ولكن قد يظهر بصورة أوضح في منطقة البطن، وتعتبر من الأشياء المزعجة حيث تؤثر على المظهر الخارجي.

حصوات الكلى

تحتوي الحلويات على سكر الفركتوز، الذي يتسبب في التأثير السلبي على صحة الكلى عند الإفراط في تناوله، حيث يؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم وحمض البوليك والأكسالات التي تفرزها، ما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

تدمير صحة الأسنان

إن تناول الحلويات الرمضانية بكثرة، يمكنها أن تتسبب في ظهور البكتيريا التي تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، كما يمكن أن تشكل تجاويف بمرور الوقت، لذا يجب الحرص على تقليل الكمية التي تتناولها خلال شهر رمضان.

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