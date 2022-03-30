طريقة عمل شوربة الطماطم ..«مش هتشتريها جاهزة من بره بعد كده»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوربة الطماطم من الأكلات الغربية الحديثة التي لها الكثير من المحبين، بالإضافة إلى أنها خفيفة وغنية بالمغذيات والفوائد الصحية الموجودة في البصل والثوم الذي يحتوي كل منهما على مضادات الأكسدة الضرورية للجسم، لذلك يقدم «هن» طريقة عمل شوربة الطماطم بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل شوربة الطماطم

المكونات:

3 حبات طماطم

بصلة صغيرة مفرومة

جزرة متقطعة صغير

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة كرفس مفروم

ملعقة صلصة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

مكعب مرقة خضار

3 كوب ماء مغلي

نصف ملعقه صغيره سكر

نصف كوب كريمة

ملح

فلفل

زعتر

للتقديم

ربع كوب كريمة

أوراق كرفس

عيش فرنسي محمر

طريقة تحضير شوربة الطماطم

لتحضير شوربة الطماطم بالكريمة، يجب أولا تقطيع الطماطم لقطع متوسطة وتوضع في إناء على النار مع كوب ونصف من الماء وملعقة صغيرة من السكر ونتركهم على النار حتى النضج.

بعد مرور ما يقرب من ساعة نترك المكونات حتى تهدأ قليلا ثم نضعهم في الخلاط الكهربائي أو المضرب ونقوم بخلطهم جيدا لتكون لينة ويصفي الخليط من القشور والشوائب.

في حلة على النار يتم تشويح البصل والجزر والكرفس والثوم في قطعة من الزبدة أو زيت زيتون ويضاف إليهم الدقيق مع استمرار التقليب لمدة دقيقة.

في آخر خطوة من طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة تضاف الطماطم بعد تصفيتها من القشور إلى المكونات الأخرى من الثوم والبصل والدقيق ويقلب جيدا ويضاف إليهم مكعب المرقة والماء والصلصة وتهدى النار ثم تغطي الحلة جيدا وتترك لمدة 20 دقيقة على نار هادئة.

تضرب المكونات جميعا في الخلاط ويوضع الخليط مجددا على النار ثم يقدم في بولات التقديم وتزين بالكريمة والكرفس وتقدم شوربة الطماطم مع الخبز المحمص أو التوست.

فوائد شوربة الطماطم

بعد معرفة طريقة عمل شوربة الطماطم هناك أيضاً بعض الفوائد الصحية لها منها الآتي، وفقاً لموقع «health line» المتخصص:

- تحتوي شوربة الطماطم على سعرات حرارية قليلة نسبيًا، ولكنها مليئة بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة للجسم.

- شوربة الطماطم أيضاً غنية بمضادات الأكسدة، وهي عبارة عن مركبات تساعد في تقليل الآثار الضارة للإجهاد التأكسدي، والذي يحدث بسبب تراكم الجزيئات المدمرة للخلايا وتسمى الجذور الحرة، ولها علاقة أيضا بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات.

- شوربة الطماطم أيضا مفيدة للبشرة والجلد وتقوي صحة العين، وذلك لأنها تحتوي على مجموعة الكاروتينات كما أنها غنية بفيتامين أ.