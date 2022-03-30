طريقة عمل كبسة الفراخ بالأرز البسمتي.. «أحلى وأطعم من الأصلية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبسة من الأكلات الخليجية الدسمة التي يشتهر بها سكان شبه الجزيرة العربية من السعودية والكويت والإمارات وأيضا اليمن المعروف بأطعمته الحارة، وتتميز الكبسة وتحديدا كبسة الفراخ بالأزر البسمتي بطعمها المميز وكثرة توابلها.

ويقدم مطبخ «هن» طريقة عمل كبسة الفراخ بالأرز البسمتي من وصفات الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل كبسة الفراخ بالأرز البسمتي

المكونات:

فرخة مقطعة 8 قطع

2 كوب وربع من الماء

كوب من الأرز البسمتي الفليبيني أو العادي حسب المتاح مغسول ومنقوع نصف ساعة

2 حبة طماطم مبشورة

جزر مبشور

فلفل حار

بصل مقطع صغير

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من السبع بهارات

ربع ملعقة كمون بودرة

ربع ملعقة من الكزبرة الناشفة

1 ملعقة كبيرة من الكركم

1 مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

5 حبات من الهيل

2 حبة من القرنفل

2 حبة من الفلفل الأسود

2 عود قرفة

لومي

مكونات صوص الدقوس:

ربع كيلو طماطم

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم

ربع كوب من الخل

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة

نصف ملعقة صغيرة من الشطة

طريقة تحضير كبسة الفراخ بالأرز البسمتي

أولى خطوات عمل كبسة الفراخ بالأرز، هي وضع حلة كبيرة على النار بها كمية مناسبة من الزيت وبعد أن يسخن الزيت نضيف إليه قطع الفراخ بعد غسلها جيدا بالماء والدقيق والخل وتصفيتها من الماء تماماً، بعد أن يأخذ الدجاج اللون الذهبي نخرجها على طبق به ورقة زبدة أو منديل مطبخ ليمتص الزيت ونتركها جانباً.

في طاسة الزيت التي تم تحمير قطع الدجاج بها نقوم بوضع البصل ونقلب جيدا حتى يأخذ لون ذهبي ثم يضاف إليه الثوم المفروم وبعدها ورق الغار والهيل والليمون الناشف والفلفل الصحيح والقرفة العود والقرنفل ويقل جيدا ثم بعد ذلك نضيف قطع الفراخ مرة أخرى مع استمرار التقليب.

في الخطوة التالية تضاف الصلصة وجميع البهارات المطحونة ومكعب المرقة وبهارات مشكلة ملح وفلفل كمون وكزبرة ويقلب جيدا ثم نضيف مرقة الدجاج والكركم مع التقليب أيضا.

بعد ذلك نضيف الطماطم المبشورة والفلفل الأخضر والجزر مع التقليب ونضع كوبين وربع ماء مغلي لكل كوبين من الأرز البسمتي ثم تغطي الفراخ وتترك لمدة ربع ساعة حتى تستوي.

بعد ذلك يضاف الأرز البسمتي المغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة ويقلب مع مكونات الفراخ جيداً وتغطي الحلة وتترك حتى تغلي، بعد ذلك تترك على نار هادئة.

صوص الدقوس

بعد معرفة طريقة عمل كبسة الفراخ بالأرز البسمتي، نقوم بعمل صوص الدقوس بالطريقة التالية:

في الكبة نضع ربع كيلو طماطم مغسولة ومقطعة ثم نضيف لها الفلفل الحار وعودين نعناع وملعقة صغيرة ثوم مفروم، نصف ملعقة كزبرة، نصف ملعقة شطة، نصف ملعقة ملح، ربع ملعقة فلفل اسود وملعقة صلصة والخل والماء ثم يضرب المكونات في الكبة، وبعد أن تضرب المكونات جيدا وتصبح صوص يتم وضعهم في بولة وليمونة معصورة، وبعد أن تستوي يتم تقديمه مع صوص الدقوس، ويمكن تقليل المكونات الحارة حسب الرغبة.