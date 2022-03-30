طريقة عمل الرقاق الناشف.. «وصفات سهلة وسريعة وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الرقاق الناشف من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في القرى والمدن بمحافظات مصر المختلفة، لذا كلُ يتفنن في طريقة صنعه وتناوله، ويُقدم كبار الشيفات طرق مختلفة لطريقة عمل الرقاق الناشف في المنزل بوصفات سهلة وبسيطة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل الرقاق الناشف في المنزل بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الرقاق الناشف

مقادير الرقاق الناشف

نصف كيلو دقيق

ماء للعجن

طريقة تحضير الرقاق الناشف

-اخلطي الدقيق مع الماء حتى تحصلي على عجينة متماسكة

- قطعي العجينة لكرات في حجم عين الجمل واتركيها لترتاح

- أفردى كرات العجينة ورشيها بالدقيق

- أزيلي الدقيق الزائد وضعيها في طاسة وقلبيها حتى النضج

مقادير الرقاق الناشف

نصف كيلو رقاق

سمنة للدهن

2 كوب لبن

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة تحضير الرقاق الناشف

- يخلط اللبن مع القليل من الملح والبيكنج بودر

- تسيح السمنة

- يوضع الرقاق في خليط ثم يدهن بالسمنة

- ترص طبقات من الرقاق في الصينية من 8 إلى 10 رقاقات

- توضع الصينية على النار مع ملاحظتها حتى لا تحترق من الأسفل

- تقلب على الوجه الآخر

- تقطع وتقدم عند النضج

طريقة أخرى لعمل الرقاق الناشف

مقادير الرقاق

رقاق

لحمة مفرومة

طماطم

بصل مفروم

ملعقة صغيرة دقيق

ربع كوب لبن

ملح

فلفل

جوزة الطيب

نعناع ناشف

مرقة

سمنة

طريقة تحضير الرقاق الناشف

- شوحي البصل ثم ضيفي إليه اللحمة مع ملح وفلفل وجوزة الطيب

- ضيفي الطماطم المقطعة ويقلبوا جيدا حتى يصبح لون اللحمة بنيا

- ضيفي اللبن والدقيق ويقلبوا ثم النعناع الناشف وتترك حتى تنضج تماما

- في صينية مستديرة ادهني السمن ثم رصي طبقة من الرقاق من تحت

- اسقي الطبقة الأولي بالمرقة من فوق ثم أكملى رص 3 طبقات أخرى

- ضعي اللحم في الوسط ثم أكملى بأربع طبقات أخرى مع السقي بالمرقة

- اضغطي عليه بصينية أصغر ثم يدخل الفرن حتى ينضج لمدة 30 دقيقة ويقدم

مقادير الرقاق

كيلو رقاق ناشف

1 كيلو لحمة مفرومة

بطاطس مكعبات مقلية

بيض

فلفل أخضر رومي

بصل

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

مرقة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

سمنة

ملح وفلفل

طريقة تحضير رقاق

- تشوح اللحمة المفرومة في السمنة على النار

- يضاف القرفة والزنجبيل والبصل والفلفل الأخضر الرومي

- تضاف مكعبات البطاطس والملح والفلفل الأسود والبيض ويقلب كل الخليط

- تخلط المرقة مع البيكنج بودر

- يبلل الرقاق في المرقة وتدهن بالسمنة وترص منه طبقة في صينية مدهونة بالسمنة

- يضاف خليط اللحمة المفرومة

- يبلل الرقاق في المرقة وتدهن بالسمنة وترص منه طبقة على الوجه

- توضع في الفرن حتى تمام النضج