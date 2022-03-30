الامارات | إنقاذ زورق يحمل على متنه 113 مهاجرا وسط البحر الأبيض المتوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ زورق يحمل على متنه 113 مهاجرا وسط البحر الأبيض المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت سفينة "جيو بارينتس"، أنها أنقذت زورقا مزدحما بالأشخاص يحمل على متنه 113 مهاجرا، مشيرة إلى أنه تم إيجاد القارب مغموراَ بالمياه عند وصول السفينة إلى الموقع .

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود،، إلى أن عملية الإنقاذ كانت صعبة، حيث سقط بعض الناجين في الماء، بعد ساعات من سفر مرهق في عرض البحر .

ووفقاً ل"AKI" اختتمت المنظمة الغير حكومية بالقول إن "المهاجرين يتلقون الآن الإسعافات اللازمة على متن سفينتنا".

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