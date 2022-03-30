طريقة عمل الممبار زي المحلات.. وصفات بالأرز والفريك واللحمة المفرومة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الممبار من أكثر الأكلات التي يفضلها العديد، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، لذا تتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده مثل المحلات بوصفات كبار الشيفات وبأقل الإمكانيات.

ويقدم «هُن» طريقة عمل الممبار زي المحلات بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الممبار زي المحلات

مقادير الممبار

ممبار

طماطم مبشورة

بصل مبشور

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

قرفة ناعمة

نعناع

أرز

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير الممبار

- أخلطي الأرز والطماطم المبشورة والبصل المفروم والشبت والبقدونس الكزبرة الخضراء المفرومين والملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والنعناع

- احشي الممبار بالخلطة واربطيه بخيط طبخ

- اسلقي الممبار في ماء مغلي ثم صفيه من الماء واقليه فى الزيت

- أنزعي خيط الطعام وقطعي الممبار وقدميه وزينيه بالبقدونس والطماطم

طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة

المقادير

أرز

لحمة مفرومة

شبت

بقدونس

كزبرة

مرقة

زعتر

بصل

ثوم

طماطم

صلصة طماطم

كمون

نعناع

قرفة

ملح وفلفل

بهارات مشكلة

كرفس

جزر

فلفل حار

ورق لورا

زيت للقلي

بقدونس

طريقة تحضير ممبار باللحمة المفرومة

-يغسل الممبار جيدا ويحشى بالخليط ويسلق مع البصل والجزر والكرفس وورق لورا والمرقة.

- يقلى في الزيت ويقدم في طبق مزين بالبقدونس.

مقادير ممبار بالفريك

ممبار

زيت للقلي

للحشوة

فريك

بصل

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ملح وفلفل

كمون ناعم

سمنة

طريقة تحضير ممبار بالفريك

- تخلط جميع مقادير الحشوة

-يحشى بها الممبار

- يسلق في ماء مغلي حتى تمام طهي الفريك

- يقلى في زيت قلي غزير ساخن ويقدم ساخنا

مقادير ممبار بالأرز

ممبار

زيت للقلي

للحشو:

ملح وفلفل أسود

طماطم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

بصل

ثوم

فلفل أخضر حار

كمون ناعم

طريقة تحضير ممبار بالأرز

- تخلط جميع مقادير الحشوة ويحشى بها الممبار

- يسلق في ماء مغلي حتى تمام طهي الأرز

- يقلى في زيت غزير ساخن ويقدم ساخنا

مقادير الممبار العصبان

ممبار

كبدة

كلاوي

قلوب

بقدونس مفروم

سبانخ

بصل مفروم

ثوم مفروم

نعناع جاف

كراوية بودرة

حمص شام منقوع

صلصة طماطم

هريسة

زيت أرز

بصل

جزر

فلفل أسود حب

ملح

حبهان

طريقة تحضير الممبار العصبان

- اخلطي الكبدة والكلاوي والقلوب والبقدونس والسبانخ والبصل وحمص الشام والصلصة والهريسة والأزر والنعناع والكراوية

- احشي الممبار بالخلطة واسلقيه مغلي

- ضيفي البصل والجزر والفلفل الأسود والملح والحبهان لماء السلق

- حمريه في قليل من السمنة وقدميه ساخنا

مقادير الممبار

ممبار

أرز

طماطم

شبت

بقدونس

بصل

ثوم

زيت للقلي

فلفل أخضر حار

فلفل أخضر رومي

كمون ناعم

عود روز مارى طازج

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير الممبار

- اخلطي الأرز مع الطماطم المبشورة والبصل والثوم المفرومين والزيت

- أضيفي الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء المفرومين

- أضيفي الفلفل الأخضر الرومي والحار المفرومين

- أضيفي الكمون الناعم والملح والفلفل الأسود

- أغسلى الممبار جيداً وقطعيه بأطوال مناسبة واحشيه الخليط دون امتلائه عن آخره

- أسلقي الممبار في الماء المغلي على النار مع ثمرة طماطم وبصل وفص ثوم وعود روز مارى

- عند نضج الممبار والحشو اقليه في زيت على النار ثم زينيه بالبقدونس وقدميه