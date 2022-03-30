للرجال.. لعب الجولف يقلل من خطر الإصابة بالخرف وضعف الذاكرة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أصبح لدى المتقاعدين الآن، العذر المثالي لقضاء المزيد من الوقت لملأ وقت الفراغ والذي يمكن أن يكون في شيئ مفيد مثل لعب الجولف، والذي قد يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالخرف لدى الرجال، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

دراسة يابانية: الجولف يقلل الخرف بمقدار 37%

ووجدت دراسة يابانية أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ويمارسون تمارين رياضية منتظمة بوتيرة مريحة، مثل الجولف أقل عرضة للإصابة بهذا الاضطراب بالخرف بنسبة تصل إلى 37 في المائة.

ويعتقد الخبراء أن الحسابات الذهنية السريعة التي يتم إجراؤها عند اصطفاف الضربة المثالية أو تجنب القبو قد تساعد في منع التدهور المعرفي، ويقول الباحثون أيضًا أن الجانب الاجتماعي للعب الجولف مع الآخرين يساهم أيضًا في درء الخرف، بالإضافة إلى فوائد التمرينات البدنية.

بينما لم يتم العثور على هذا التأثير الوقائي للنساء اللواتي لعبن المزيد من ألعاب الجولف أو غيرها من الأنشطة المماثلة، مثل التنس أو البستنة.

بحث سابق: العزلة الاجتماعية تزيد احتمالات الخرف

فيما اقترح بحث سابق أن عوامل مثل العزلة الاجتماعية تزيد أيضًا من احتمالات الإصابة بالخرف، مع قلة التفاعل الشخصي مع الآخرين الذي تم إبرازه كعامل خطر رئيسي.

ويعتبر الخرف هو السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة، إذ أصيب 900 ألف بريطاني بحالة الخرف وضعف الذاكرة.

ويعيش أيضًا ما يقرب من 5 ملايين شخص في الولايات المتحدة مع هذا الاضطراب، الذي قضي الأكاديميون عقودًا، وملايين الجنيهات، في محاولة للقضاء عليه.

ورغم عدم وجود طريقة مؤكدة للوقاية من الخرف، يتفق الخبراء على أن الحفاظ على صحة القلب من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الطعام الصحي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة.

وحلل الخبراء في مركز علوم الصحة العامة في طوكيو بيانات المسح التي تم جمعها بين عامي 2000 و2003 من 43896 من كبار السن اليابانيين، كانوا يبلغون من العمر 61 عامًا في المتوسط ​​في ذلك الوقت.

طُلب من المشاركين في الاستطلاع، من مناطق مختلفة من اليابان، أن يوضحوا بالتفصيل متوسط ​​مستويات نشاطهم اليومي، ثم تمت مقارنة النتائج بتشخيصات الخرف المسجلة بين عامي 2006 و2016.

أظهر التحليل الإضافي لنفس المجموعة من البيانات أن الرجال الذين مارسوا الكثير من تمارين أوقات الفراغ وهي الجولف كانوا أقل عرضة للإصابة بهذا الاضطراب.

اقترح المؤلف الرئيسي الدكتور نوري ساوادا أن الأنشطة الترفيهية، مثل الجولف، قد تساعد الرجل الأكبر سنًا على درء الخرف من خلال الحسابات الذهنية المطلوبة للعب والجانب الاجتماعي.