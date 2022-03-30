«صفية» تصنع فوانيس رمضان من بواقي الحديد والأقمشة: أقلب البوصة تبقى عروسة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأنامل صغيرة ناعمة، وذهن حاضر، تحاول مواكبة جميع الأذواق بتنفيذ ديكورات متعددة للشهر الكريم بأقل الأسعار وأفضل الخامات، إذ تحول صفية محمد، 24 عاما، بواقي الحديد لفوانيس رمضان، وأكسسوارات المنزل بما يضفي أجواء مميزة استعدادًا للشهر المبارك.

منذ أن كانت في الـ16 عاما من عمرها، قبل التحاقها بكلية التجارة، سيطرت على «صفية» هواية إعادة التدوير وصناعة المجسمات بكافة الأحجام والأشكال، حتى أصبحت مهنتها الأساسية، في محاولة منها لتخفيف الأعباء على مشتري ديكورات شهر رمضان بأقل الأسعار، وتعليم غيرها فن صناعتها من بواقي الحديد والأقمشة والخيش.

«صفية»: مشوار واحد للحداد بيساعدني في التنفيذ

فوانيس بأحجام مختلفة، تبدأ من 20 جنيهًا وحتى 200 جنيه، ومجسمات لأشهر معالم الشهرالكريم من مدفع الإفطار وعربة الفول وغيرها من المجسمات الشهيرة، تصنعها «صفية» من بواقي الحديد: «مشوار واحد للحداد بيساعدني في التنفيذ، بجيب بواقي الحديد الخفيف، مش بيتكسر بس سهل التطويع للمجسم والشكل والحجم اللي عاوزاه، قبل تغليفه بالأقمشة المختلفة من الخيامية للخيش وغيرها».

وقالت «صفية»، خلال حديثها لـ «هُن»: «بروح للحداد، وبطلب منه يعملي هيكل على شكل فانوس، أو حتى عربية فول، أو أي هيكل ينفع يتعمل أكسسوار لديكور رمضان، مرحلة التغليف هي الأسهل بس الأدق، لازم الشغل يتقفل بشكل شيك وسليم، وبعدها استخدم الأنوار أو الأكسسوار للتزيين».

الأسعار تبدأ من 15 و20 جنيه

وسادات فايبر نحمل رسومات ارتبطت بشهر رمضان، وفوانيس ومجسمات، وملايات أطفال، وستائر، جميعهم تصنعهم «صفية» في أقل من 24 ساعة، بأسعار تبدأ من 15 و20 جنيه، ناصحة الفتيات بالاقتداء بعملها، بدلًا من الشراء بأسعار عالية: «بيبقى صنع أيدك، بالحجم المناسب لشقتك، وفلوس قليلة جدًا، ومش بياخد مجهود».