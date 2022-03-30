الامارات | مصر..هندي شنق نفسه كان بصحبة كفيله الخليجي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..هندي شنق نفسه كان بصحبة كفيله الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة انتحار هندي في مصر، أثناء مرافقته لكفيله الخليجي.

وذكرت مصادر لعدد من الصحف المحلية أن خليجياً أحضر الضحية، الذي يعمل لديه في زيارته إلى مصر، وأبلغ الشرطة قبل يومين أنه اختفى، ومع البحث عثر عليه منتحراً في غرفة صيانة المصعد أعلى البناية التي يسكن فيها كفيله وأسرته أثناء الزيارة، في منطقة الهرم.

وقالت المصادر إنه عثر عليه معلقاً من رقبته في رباط في سقف الحجرة، وأشار التقرير الصحي إلى أنه توفي منذ يومين، فتم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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