الامارات | الكويت تلغي شرطا لحصول الوافدين على نهاية الخدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلغي شرطا لحصول الوافدين على نهاية الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت رئيس ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل تعميما بإلغاء شرط إشعار المغادرة لصرف نهاية خدمة الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي.

وأفادت صحيفة "الرأي" أن هذا التعميم جاء بعد إلغاء مجلس الخدمة المدنية لقراره القاضي بضرورة تقديم اشعار مغادرة الوافد، بحيث تصرف نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين بمجرد انتهاء الخدمة بالعقد الثاني، وانفصال مدة الخدمة بموجب هذا العقد في مجال صرف المكافاة عما يليها مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استردادها او الامتناع عن صرفها حال انفصال مدد الخدمة في مجال حساب وتسوية المكافاة.

ودعت العقيل الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تسوية وصرف مكافاة نهاية الخدمة بمراعاة قرار مجلس الخدمة المشار اليه.

وأشارت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية إلى وجود العشرات من موظفي الجهات الحكومية من غير المواطنين لم يتمكنوا من صرف مستحقات نهاية الخدمة بعد انهاء خدماتهم بناء على سياسة الاحلال التي تنتهجها الكويت منذ العام 2017.

وقالت المصادر إن الديوان سينسق مع وزارة المالية لتعزيز البند المالي الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة حتى يتمكن من تغطية اعداد الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في الفترة الأخيرة.

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