طريقة عمل صينية السردين.. «وصفة خاصة لذيذة للعزومات السريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صينية السردين من الوجبات المفضلة لدى عشاق المأكولات البحرية والوجبات السريعات أو الولائم المفاجئة، بالإضافة لكونها غنية بالفوائد الصحية لأنها تحتوي على الكثير من الخضروات، ورغم اختلاف طرق إعدادها إلا أن الشيف حسن قدمها بطريقة سهلة وبسيطة عبر برنامجه «أكلات وتكات» المذاع على قناة «الحياة».

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل صينية السردين، وهي:

طريقة عمل صينية السردين

المكونات:

صينية السردين المميزة لا يمكن فقط الاعتماد عليها في العزومات، إلا أنها تعتبر وجبة غداء سريعة ولا تعتمد إلا على مقادير بسيطة، منها الآتي:

كيلو سمك سردين

التتبيلة:

فصين ثوم مفروم أو ثلاثة

كرفس

فلفل حار

كزبرة خضراء

ملعقتين من المستردة

كزبرة مفرومة

ملعقتين من الخل

مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

بشر ليمون

5 جم ملح أو رشة ملح

5 جم فلفل أسود بحسب الرغبة

5 جم كمون

زيت قلي أو زيت زيتون

وجه السردين:

2\1 كيلو بطاطس شرائح

بصل شرائح مقدار حبتين كبيرتين

طماطم شرائح

بقدونس

طريقة تحضير صينية السردين

طريقة تحضير صينية السردين من الوصفات السهلة التي تعتمد على الكثير من الخضروات الأخرى، لذا يمكن البدء بشراء كيلو من السردين الطازج، ثم يغسل جيداً وينظف من الداخل ويترك جانباً في بولة زجاجية.

وفي بولة أخرى نحضر التتبيلة وهي عبارة عن خليط الثوم والفلفل الحار أو البارد ثم المستردة والكزبرة المفرومة وخل وعصير الليمون وملح وفلفل وكمون وزيت، ونقلبهم مع بعض جيدا.

- بعد الانتهاء من التتبيلة ووضع الملح المناسب لها، يجب تتبيل السمك بها وتركه لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة.

- وفى صينية من البيركس نرص السمك السردين وعليها شرائح بطاطس ثم شرائح طماطم ثم شرائح فلفل و شرائح الليمون، ويمكن إضافة بعض شرائح الجزر حسب الرغبة.

- أو يمكن رص الخضروات أولا مثل البطاطس وعليها شرائح البصل ورشة من التتبيلة وطبقة من شرائح الطماطم وعليها أيضا التتبيلة.

- وعقب ذلك، يتم حشو السردينة بالخلطة أو التتبيلة ورص السردية بجانب بعضها البعض وبعد الانتهاء من كل السردين نضع بين كل سردينة والأخرى قطعة بطاطس ثم أخر طبقة نضع شرائح الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون عليهم.

- في فرن درجة حراراته 200 درجة تدخل صينية السردين لمدة 35 دقيقة، ثم تقدم بعد ذلك مع الأرز الأبيض أو الأرز بالخلطة حسب الرغبة أو مع الخبز وتختلف طريقة التقديم حسب المتاح في المنزل.

تعطي الخضروات الموجودة في صينية السردين من البصل والليمون والبطاطس والطماطم والبقدونس شكلا جماليا بالوجبة، فضلا عن أنهم يضيفوا إلى صينية السردين طعما مميزا إلا أن لكل منهم فوائد مختلفة ومتعددة للجسم، وعلى سبيل المثال البصل الذي يقلل الإصابة بالالتهابات لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وفقا لموقع «ويب طب».