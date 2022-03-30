بعد رفضها تداول صور قبلاتها مع أحمد الفيشاوي.. ندى الكامل تنشر رسائل غامضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارتها ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما أعربت عن رفضها تداول البعض صور قبلاتها مع زوجها السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقارنه بأحدث ظهور للنجمان الأمريكيان باركر وكورتني كارادشيان، بحفل الأوسكار 2022، معربة عن استيائها الشديد من ظهور تلك اللحظات القديمة خاصة وأنها بالفعل انتقلت لمرحلة جديدة.

ندى الكامل بإطلالات جريئة ورسائل غامضة

وعقب تصريحات «الكامل»، شاركت طليقة الفنان متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور ظهرت من خلالهم بإطلالات جريئة، مرفقة بعض الرسائل الغامضة عليها، منها: «ماما متخافيش أحنا الأشرار».

وتفاعل العديد من الرواد مع إطلالة ندى الكامل، إذ أبدوا إعجابهم بجمالها، وتفضيلهم للمظهر التي بدت عليه، بينما أكدت في تعليقاتها أنها صورا قديمة، لكنها تفضلها، ردا على متابعيها.

ندى الكامل ترفض تداول صور قبلاتها مع أحمد الفيشاوي

وقالت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «خلاص بقى، وعيب كده، دي دلوقت منطقة أعراض، والحياة دي خلصت وراحت، وأنا ست مشيت بأدبي واحترامي، ملوش لزوم أخبار زي دي بعد شهور من الانفصال، مش كل شوية حد هيضايقني بحاجة زي دي».

وأضافت «الكامل»: «أنا بتضايق وبحس كأني مخدتش قرار إن الناس تنساني، وكأني معملتش حاجة ولا حاولت جاهدة أمشي وأختار الراحة، ولو مش هاممكم أنا.. الرجاء المحافظة علي اللي حواليا، وأن فيه شخص أو ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لأنه فات».

حياة جديدة لطليقة الفيشاوي

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: «وأنا قفلت عليه وبدأت حياة وصفحة جديدة وحب وراحة كنت بتمناها، الرجاء الحفاظ على اختياري وتبعاته، ومرة تانية حياتي فيها إنسان ميحبش كده أبدا وأنا ممنونة له إنه تخطى الحاجز ده، بلاش خوض في اللي عدى وكان بإرادتي إني أعديه.. دي مش أول مرة أشوف حاجة زي دي، بعدي كتير بس كان لازم وقفة شوية، أنا مبقتش مادة إعلامية ولا بحاول».