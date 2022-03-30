10 نصائح لربات المنازل قبل رمضان.. «مشي بيتك بميزانية على قد الأيد»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة ويستقبل المسلمون في العالم كله شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من ارتباط الشهر الكريم بحُسن العبادات والإتقان بها، إلا أن ربات المنازل ربطت الـ30 يوما بالعزومات والولائم، والأطباق الشهية، حتى بات مرتبطا بأصناف الطعام المُقدمة.

ومع تباين الأسعار خلال الآونة الماضية بسبب التُجار، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار، وقع العديد من ربات المنازل في مأزق تنظيم الميزانية وفقًا لاحتياجات الأسرة في شهر رمضان.

كيف تنظمي ميزانية المنزل في شهر رمضان؟

ذلك السؤال المحير بشدة بين النساء، أجابت عنه الدكتورة شيماء فوزي، المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ قدمت لربات المنزل 10 نصائح لتنظيم الميزانية بأقل الأسعار، خلال شهر رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:

1- تحديد كميات الطعام المناسبة دون إهدار واستهلاك كمية كبيرة، إذ أن هذه الخطوة من أهم أسباب ترتيب ميزانية رمضان، خاصة أن بعض الأسر لا تفضل تناول نفس الطعام لليوم التالي.

2- شراء مستلزمات المطبخ والمنزل من الأماكن الأقل سعرًا والتي توفرها الدولة المصرية في معارض لبيع الأغذية بأسعار مناسبة مثل معرض «أهلا رمضان» الذي يتوافر به تخفيضات أقل من السوق للتصدي لجشع التجار، فضلا عن منافذ بيع حكومية ثابتة ومتحركة لتوفير مواد غذائية منخفضة السعر للجمهور في جميع أنحاء الجمهورية، فكل تلك الأماكن لابد أن تتعامل معها ربة المنزل كي تساعدها كثيرا لتنظيم اقتصاديات رمضان.

3- عدم الاعتماد بشكل يومي على أطباق اللحوم، خاصة إن العديد من الدراسات أثبتت ضرورة عدم الإفراط في تناول البروتين الحيواني أكثر من مرتين بالأسبوع.

4- استبدال البروتين الحيواني ببروتينات نباتية مثل البقوليات الفاصوليا واللوبيا والحبوب والعدس بأنواعها، والمشروم والبروكلي وغيرها.

5- عدم تكرار أكثر من نوع من نفس الصنف، على سبيل المثال في السحور، الاكتفاء بنوع واحد من الجبن بدلًا من 3 أنواع.

6- تقسيم طبق الطعام على الإفطار أو السحور، بشكل صحي اقتصادي مثال «نوع خضار + خبز + شوربة عدس»، أو «خضار + رز + بروتين حيواني »، أو «نوع جبن + فول + خبز»، أو «بيض + فول + خبز»، مع الحرص أن تكون الكميات مشبعة للفرد.

7- يمكن تجربة نظام صحن الطعام الواحد للفرد، بشرط أن يحتوي على كمية مناسبة من كل صنف.

8- شراء الفواكه والحلوى بكمية محسوبة، حسب عدد الأسرة، وتقسيمها على أطباق للكل، وعدم تركها حتى لا تفسد.

9- ابتكار أصناف من الطعام والحلوى بسيطة وموفرة، وجديدة، من برامج الطهي، التي تعطي أفكار لذلك مثال بسكوت مع شراب الشيكولاتة أو الكاكاو الساخن، أو الكيكة المنزلية من مواد قليلة ومتوفرة.

10- الاستغناء عن الإكثار من الدعوات والعزومات برمضان قدر الإمكان لتقديم الأولويات الحياتية طالما ستكبد الأسرة الإرهاق الاقتصادي.