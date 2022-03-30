الامارات | مصر: وفاة ربة منزل على يد مجهولين و إصابة زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: وفاة ربة منزل على يد مجهولين و إصابة زوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام مجهولين باقتحام شقة ربة منزل في مصر والفرار بعد قتلها والتعدّي على زوجها بالضرب والاستيلاء على مبالغ مالية من شقتهما .

و قال الزوج بأن 3 أشخاص مجهولين اقتحموا الشقة حيث تعدى أحدهم عليه بالضرب بعصا على رأسه، و تقييده بالحبال، و التعدي على زوجته ، و القيام بتفتيش الشقة وسرقة مبالغ مالية خاصة بها.

ووفق ما ذكر في صحف مصرية تم نقل الجثة لأحد المستشفيات و تكليف السلطات المعنية بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news