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الامارات | مصر: وفاة ربة منزل على يد مجهولين و إصابة زوجها

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متابعات - الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: وفاة ربة منزل على يد مجهولين و إصابة زوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام  مجهولين باقتحام شقة ربة منزل في مصر والفرار بعد قتلها والتعدّي على زوجها بالضرب والاستيلاء على مبالغ مالية من شقتهما .

و قال الزوج  بأن 3 أشخاص مجهولين اقتحموا الشقة حيث تعدى أحدهم عليه بالضرب بعصا على رأسه، و تقييده بالحبال، و التعدي على زوجته ، و القيام بتفتيش الشقة وسرقة مبالغ مالية خاصة بها.

ووفق ما ذكر في صحف مصرية تم نقل الجثة لأحد المستشفيات و تكليف السلطات المعنية بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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