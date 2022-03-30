الامارات | مصر:وفاة صيدلانية بعد انحشارها في مصعد منزلها

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر:وفاة صيدلانية بعد انحشارها في مصعد منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت صيدلانية تبلغ من العمر 28 عاما في مصر ، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها أثناء استقلالها المصعد الخاص بمنزلها حيث وقعت في المنطقة بين المصعد والجدار ما تسبب في انحشارها وإصابتها .

وتوفيت المصابة فور وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها بكسر مضاعف في الساق اليمنى وفق ما نشرته صحف مصرية.

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