الامارات | مصر:وفاة صيدلانية بعد انحشارها في مصعد منزلها

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر:وفاة صيدلانية بعد انحشارها في مصعد منزلها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت صيدلانية تبلغ من العمر 28 عاما في مصر ، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها أثناء استقلالها المصعد الخاص بمنزلها حيث وقعت في المنطقة بين المصعد والجدار ما تسبب في انحشارها وإصابتها .
وتوفيت المصابة فور وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها بكسر مضاعف في الساق اليمنى وفق ما نشرته صحف مصرية.
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