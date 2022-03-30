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التنورة الأنبوبية تغازل قوامك هذا الصيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن التنورة الأنبوبية “Tube Skirt” تمثل نجمة الموضة النسائية في ربيع وصيف 2022 لتغازل القوام وتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الأنبوبية تستلهم موضة التسعينيات الجذابة وتستحضر في الذهن صورة النجمة "جوينيث بالترو"، مشيرة إلى أن هذه التنورة تمتاز بقصة ضيقة تساير خطوط الجسم وتستقر على الخصر لتبوح بأنوثة المرأة.

وأضافت “Elle” أن التنورة الأنبوبية تأتي بقصة ماكسي وتزدان بتصميم مضلع أو تأتي مرصعة بالترتر لإطلالة متلألئة تخطف الأنظار.

ويمكن تنسيق التنورة الأنبوبية مع صندل ذي نعل سميك “chunky Sandals”، والذي يشهد هو الآخر رواجا كبيرا هذا الموسم أو صندل ذي أربطة أو حذاء رياضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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