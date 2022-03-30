فتاة «داون» تتحدى توقعات الأطباء وتصبح عارضة أزياء لماركة عالمية شهيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رغم الحالة الصحية التي وصفها الأطباء بأنها قد لا تتمكن أبدًا من المشي أو التحدث، أصبحت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات المصابة بمتلازمة داون هي أحدث عارضات أزياء بربري، إذ جرى اختيار روني ليتمان، كوجه جديد للعلامة التجارية بربري.

رد فعل والدة «روني» بعد اختيارها

الأم شيلي، البالغة من العمر 46 عامًا، من بوترز بار بإنجلترا، قالت إنها سعيدة بإنجاز ابنتها روني، إذ قيل لها بأن الابنة المصابة بمتلازمة داون قد لا تكون قادرة على المشي أو الكلام، ولكن تحدت التلميذة المصابة بـ متلازمة داون توقعات الأطباء، وهي الآن وجه جديد للعلامة التجارية العالمية بربري.

صممت روني ليتمان، من بوترز بار، نماذج العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك River Island وAsda George وTJ MAXX، لكن آخر وظيفة لها كانت مع ماركة الأزياء الفاخرة البريطانية Burberry.

تشعر والدة روني شيلي، البالغة 46 عامًا، بالفخر بإنجازات ابنتها وهي مسرورة أيضًا لأن العلامات التجارية تشجع التنوع وتصبح أكثر شمولاً مع إعلاناتها.

روني ترتدي مجموعة بربري 2022

وقالت والدة شيلي، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «لقد شعرنا بسعادة بالغة عندما حصلت روني على وظيفة عرض أزياء بربري»، مضيفة: «أنا فخورة جدًا بها، لأنها عندما ولدت، قيل لنا إنها قد لا تكون قادرة على المشي أو الكلام، لكنها تحدت الصعاب واستمرت في كسر الحدود، وحققت الكثير في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن».

وتابعت: «أنا معجبة جدًا بأن العلامات التجارية الراقية مثل Burberry أصبحت شاملة ومشجعة للأشخاص الآخرين ذوي الإعاقة، ولا يوجد سبب يمنع الأطفال ذوي الإعاقة من عمل هذه الأشياء أيضًا».

وأعربت الأم عن سعادتها برؤية روني وهي ترتدي مجموعة بربري لربيع وصيف 2022.