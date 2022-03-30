طريقة عمل سلطة الزبادي.. «أكتر من وصفة مش هتستغني عنها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مجرد رؤية طبق سلطة الزبادي على المائدة يدخل إلى الأذهان أن صاحبها ربما يتبع نظاماً صحياً للتخلص من الوزن لكنها ليست فقط للتخلص من الوزن إنما هي من الوجبات التي ينصح بتناولها في العموم وخاصة في شهر رمضان على السحور لأنها تعطي الإحساس بالشبع وعدم التعرض للعطش في نهار رمضان.

لذلك يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل سلطة الزبادي بأكثر من وصفة لفاطمة أبو حاتي

مكونات سلطة الزبادي بالخيار

اثنين كوب لبن رايب أو علبتين زبادي

ثلاث ملعقة نعناع أخضر طازج

ثلاث حبات خيار مبشورة

ثلاث فصوص ثوم مفروم

رشة ملح

واحدة أو ثلاث حبات فلفل أخضر

ملعقة زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

قبل البدء في تحضير سلطة الزبادي بالخيار نحضر إناء ونقوم بغسل كل من الثوم والنعناع والخيار والفلفل ويتم تقطيعها جيدا وبعد التأكد من تقطيع كل المكونات إلى قطع صغيرة جدا ومزجها ونضيف إليها رشة الملح.

وفي الخطوة التالية نضيف المكونات التي تم تقطيعها مسبقا وهرسها اللبن الرايب أو الزبادي الموجود ويتم التقليب وتكون بذلك سلطة الزبادي جاهزة وتقدم مع التزيين بأوراق النعناع.

مكونات سلطة الزبادي بالباذنجان

واحد حبة باذنجان متوسطة الحجم

رشة من الملح

ملعقة عصير ليمون

علبة زبادي

2 ملعقة زيت زيتون

2 ملعقة بقدونس مفروم

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالباذنجان

لتحضير سلطة الزبادي بالباذنجان أولا يتم شوي الباذنجان وبعد ذلك يتم تقشيره وفي بولة متوسطة الحجم نقوم بهرسه.

في الخطوة التالية نضيف إلى الباذنجان عصير الليمون والملح ويتم خلطهما سويا، وبعدها نضيف لبن رايب أو زبادي حسب المتاح ويتم التقليب بحيث يختلط الباذنجان مع المكونات وبعدها نضع زيت الزيتون والبقدونس وتكون بذلك جاهزة.

مكونات الزبادي بالخيار والجزر

واحد حبة جزر مبشور

حبة خيار مبشورة

علبة زبادي

نصف ملعقة شطة

ربع ملعقة كمون أسود

ربع ملعقة فلفل أسود

فصين ثوم

ملعقة بقدونس

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار والجزر

أولا لتحضير سلطة الزبادي بالخيار والجزر بعد غسل الخضروات جيدا نقوم بتقطيع الجزر ويكون شكل أصابع رفيعة وكذلك يقطع الخيار شرائح رفيعة تكون متساوية وفي طبق نقوم بترتيب القطع السابقة من الخيار والجزر.

في إناء آخر نضيف كلا من الفلفل والملح والكمون والبقدونس، والشطه وعصير الليمون ويتم تقليبهم ثم نضع عليهم الزبادي، وبعدها تضاف تلك المكونات إلى الطبق الموجود فيه شرائح الخيار والجزر، وبعدها تقدم في أطباق التقديم.

مكونات سلطة الزبادي بالفواكه

علبة زبادي

ثمرة برتقال

ثمرة تفاح

ثمرة كمثرى

ثمرة رمان

ملعقة عصير ليمون

ملعقة مايونيز.

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالفواكه

بعد غسل الفواكه جيدا نقوم بتقشيرها وتتقطيع الفواكه لقطع صغيرة أو لمكعبات ذات حجم صغير جدا

بعد ذلك تأتي خطوة تفصيص الرمان وإزالة القشر عنه وتوضع الفواكه في بولة زجاجية.

في إناء اخر يتم إضافة كلا من عصير الليمون والمايونيز واللبن الرايب وبعد ذلك نضيفهم إلى البولة التي فيها الفواكه وتخلط جميع المكونات وتقدم يمكن إضافة القليل من السكر أو ملعقة صغيرة عسل أبيض حسب الرغبة .