طرق التغلب على العطش في نهار رمضان.. «متكترش مية على السحور»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تأتي أيام رمضان وكل ما يأتي معها هو الرزق والفرحة والبهجة، فبمجرد تعليق زينة رمضان في كل مكان وانتشار أغانيه التي تبشر بقدومه تعم السكينة والراحة في قلوب الجميع، لكن ومع عدم استقرار الحالة الجوية بين الحرارة العالية والبرودة الشديدة يخشى الكثير من الناس التعرض للعطش في نهار رمضان وتكثر التساؤلات عن طرق التغلب على ذلك العطش ليمر اليوم في حالة جيدة.

لذلك يعرض «هُن» طرق التغلب على العطش في نهار رمضان وفقاً لدكتورة التغذية الإكلينيكية والسمنة عاليا صلاح.

أسباب العطش في نهار رمضان

قالت الدكتورة عاليا صلاح لـ «هن»: «يتعرض الناس إلى العطش في نهار رمضان بسبب العادات الغلط اللى بيعملوها بعد الفطار زي أنهم بيضيعوا الوقت في الأكل الكتير وتناول الخشاف والحلويات والمشروبات اللي فيها كميات كبيرة من السكر بس مبيشربوش مياه كتير وييجي وقت السحور يكتروا من شرب الميا اللي هي أصلا مدرة للبول عشان كدا الجسم مبيحافظش على المياه عشان كدا يتعرضوا للعطش بسرعة»، تلك العادات الخاطئة التي يرتكبها الإنسان في حق نفسه ليلا ويعود يبكي نهاراً فور تعرضه للعطش وعدم قدرته على استكمال الصيام، بالإضافة أيضاً إلى مجموعة الناس الذين يعتمدون على وجبات الإفطار في سحورهم وهو أيضاً سبب لتعرضهم للعطش في اليوم التالي.

كيفية الحافظ على الماء وعدم التعرض للعطش

تأتي نصائح الدكتورة عاليا صلاح بالنسبة لطرق التغلب على العطش هي الحفاظ على الماء في الجسم وذلك من خلال التالي :

عدم تناول وجبات كثيرة من الإفطار إلى السحور وتناول الحلويات وشراب كمية كبيرة من الماء عند السحور لأن في ذلك الوقت الجسم لن يحافظ على الماء بل بالعكس تناول طعام الإفطار على السحور يسرع من فقد الجسم للماء ويعرض الإنسان للعطش.

أفضل وقت لشرب الماء هو في الفترة من الإفطار إلى السحور بكميات مناسبة على فترات بكميات صغيرة ومتعددة حتى يحتفظ الجسم بذلك الماء.

وقت السحور يجب البعد تماماً عن الأكلات الحراقة والأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح بها، بالإضافة إلى التي بها نسبة دهون عالية والبعد عن الطعام المتبقي من وجبة الإفطار.

يجب تناول الخضروات الورقية مثل الخس والخيار، والفواكه بشكل عام لأن بها نسبة بوتاسيوم عالية والبوتاسيوم يقلل الملح داخل الجسم وبالتالي تمنع العطش في نهار رمضان، وينصح بتناول البطيخ إذا كان متوفر في البيت واستخدام زيت الزيتون مع الفول أو الجبنة في السحور وتناول الرايب أيضا لأن كل هذه الأكلات تدعم الجسم بالماء وتحتفظ به لثاني يوم .

تأخير وجبة السحور بقدر الإمكان، وفي النهار بالنسبة للرياضيين يجب لعب الرياضة قبل ساعة من الإفطار.

عدم التعرض للشمس في الأيام المشمسة التي درجة الحرارة فيها عالية لتجنب العطش