الامارات | وجهت رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها.. طليقة أحمد الفيشاوي: أعيش قصة حب جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهت رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها.. طليقة أحمد الفيشاوي: أعيش قصة حب جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علقت ندى الكامل، على الانتقادات التي تعرضت لها، بعد انفصالها، عن الفنان أحمد الفيشاوي، موضحة أنها تعيش قصة حب جديدة، حيث أعربت عن استيائها من تداول العديد من الأخبار عن حياتها الشخصية.

وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام" :"خلاص بقى، وعيب كده، دي دلوقت منطقة أعراض، والليلة دي خلصت وراحت، وأنا ست مشيت بأدبي واحترامي، مش كل شوية حد هيضايقني بـ حاجة زي دي".

وأصافت: "أنا بتضايق وبحس كأني مخدتش قرار إن الناس تنساني، وكأني معملتش حاجة ولا حاولت جاهدة إني أمشي واختار الراحة، ولو مش هاممكوا أنا الرجاء المحافظة على اللي حواليا وأن فيه شخص أو ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لأنه فات وأنا قفلت عليه وبدأت حياة وصفحة جديدة وحب وراحة كنت بتمناها".

وتابعت: "الرجاء الحفاظ على اختياري وتبعاته، ومرة تانية حياتي فيها إنسان ميحبش كده أبدا وأنا ممنونة له أنه تخطى الحاجز ده، بلاش خوض في اللي عدى وكان بإرادتي إني أعديه، ودي مش أول مره أشوف حاجة زي دي، وبعدي كتير بس كان لازم وقفة شوية، أنا مبقتش مادة إعلامية ولا بحاول أكون".

وكانت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، أثارت خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي بعد زواج استمر لـ4 سنوات.

وحذفت ندى الكامل الصورة التي أعلنت خلالها نبأ الانفصال، كما حذفت جميع الصور التي تجمعهما معًا، من حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام"، وأيضًا ألغت متابعتها للحساب الرسمي له عبر موقع "إنستجرام".

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