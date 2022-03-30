من أمراض المناعة الذاتية.. ما هي متلازمة شوغرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن "متلازمة شوغرن" “Sjögren's syndrome” تندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية؛ حيث يقوم جهاز المناعة بسبب خلل مناعي بمهاجمة الغدد الدمعية واللعابية والمخاطية في الجسم، إلى جانب أجزاء أخرى من الجسم كالمفاصل والعضلات والأعصاب والرئة والكلى والكبد والبنكرياس والمعدة والمخ.

وأوضح المركز أن أعراض "متلازمة شوغرن"، المسماة على اسم طبيب العيون السويدي "شوغرن"، تتمثل في جفاف العين وجفاف الفم، وربما أيضا جفاف المهبل والإرهاق والاكتئاب وقلة التركيز ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل العضلات والمفاصل واضطرابات الدورة الدموية في الأصابع.

وتتمثل العواقب الوخيمة المترتبة على "متلازمة شوغرن" في تلف الأعضاء الداخلية أو الأوعية الدموية وفقدان السمع وقرحة القرنية في العين وورم الغدد الليمفاوية الخبيث (نوع من السرطان).

ويهدف علاج "متلازمة شوغرن" إلى تخفيف المتاعب؛ حيث يمكن مواجهة جفاف العين من خلال قطرات العين، بينما يمكن تخفيف متاعب المفاصل والعضلات بواسطة المسكنات، في حين يمكن اللجوء إلى الأدوية المثبطة لجهاز المناعة لمواجهة متاعب أعضاء الجسم والأوعية الدموية.