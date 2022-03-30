طرق إذابة اللحوم المجمدة بشكل صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تواجه بعض النساء صعوبة كبيرة في فك اللحوم المجمدة، ما يدفعهن إلى ارتكاب عادات خاطئة قد تؤدي إلى الإصابة بالأضرار، لذا في السطور التالية سنوضح الطريقة الصحيحة.

كثيرًا ما تبحث النساء عن طريقة صحية وسريعة وفعالة لفك اللحوم المجمدة، دون استغراق وقتًا طويلًا، أو بذل مجهودًا، لذا في التقرير التالي سنعرفها وفقًا لما ذكره الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية لـ"الخليج 365".

وقال حلمي، إن فك اللحوم المجمدة بطريقة صحيحة يكون من خلال التخطيط مسبقًا على إذابتها، على سبيل المثال من الليلة السابقة يتم إخراجها من الفريزر، ووضعها في وعاء بالثلاجة، يساعد ذلك التخلص من الثلج بسهولة وبصورة صحية، وستكون جاهزة للطبخ في الوقت المناسب لكي.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن من الضروري تجنب وضع اللحوم في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، وذلك لأن عند إذابة اللحوم المجمدة لا يمكنك إعادة تجميده، حيث يمكن أن يعرضها إلى الفساد، وبالتالي تكون غير صالحة للطهي.

وأوضح حلمي، أن من الطرق التقليدية والصحية، من خلال نقعها في وعاء به ماء بارد، وذلك وهي داخل كيس بلاستيك قابل للإغلاق، والتخلص من الهواء الموجود داخل الكيس، ويجب الحرص على تغيير الماء بعد مرور نصف ساعة للتأكد من استمراره في إذابة الجليد، وعادة ما تنتهي خلال ساعة، وتكون حينها جاهزة للطهي.

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