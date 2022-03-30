الامارات | «أبطال المرفأ» يشعل حماس الضيوف في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال المرفأ» يشعل حماس الضيوف في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمر العرض الشيّق «أبطال المرفأ»، الذي تقدمه القرية العالمية للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط، خلال موسمها الـ26، بتألقه مع مجموعة من العروض الشيّقة على الماء، في مشاهد مذهلة تحبس أنفاس الضيوف، حيث يستمتعون بالعرض الذي يفوق كل التوقعات منذ بداية الموسم الحالي في القرية العالمية.

وتتسارع ضربات القلب مع قفزات الغطس في الماء عن علو 75 قدماً (23 متراً)، وعروض الدراجات المائية، والمغامرات الرائعة على ألواح التزلج المائي المزدوجة، التي تتحدى الجاذبية، مع 14 محترفاً من ذوي المهارات المتميزة، الذين تم انتقاؤهم بعناية من تسع دول حول العالم.

يجسّد العرض الشيّق «أبطال المرفأ» قصة فيلم غني بالأحداث والمفاجآت، تم تصويره على مسرح «هاربورسايد».

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