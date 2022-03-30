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الامارات | «أبطال المرفأ» يشعل حماس الضيوف في القرية العالمية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمر العرض الشيّق «أبطال المرفأ»، الذي تقدمه القرية العالمية للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط، خلال موسمها الـ26، بتألقه مع مجموعة من العروض الشيّقة على الماء، في مشاهد مذهلة تحبس أنفاس الضيوف، حيث يستمتعون بالعرض الذي يفوق كل التوقعات منذ بداية الموسم الحالي في القرية العالمية.

وتتسارع ضربات القلب مع قفزات الغطس في الماء عن علو 75 قدماً (23 متراً)، وعروض الدراجات المائية، والمغامرات الرائعة على ألواح التزلج المائي المزدوجة، التي تتحدى الجاذبية، مع 14 محترفاً من ذوي المهارات المتميزة، الذين تم انتقاؤهم بعناية من تسع دول حول العالم.

يجسّد العرض الشيّق «أبطال المرفأ» قصة فيلم غني بالأحداث والمفاجآت، تم تصويره على مسرح «هاربورسايد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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