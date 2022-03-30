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الامارات | انطلاق فعاليات «مهرجان الشارقة للثقافة والناس»

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «مهرجان الشارقة للثقافة والناس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت مديرة المكتب الثقافي والإعلامي في الشارقة، صالحة عبيد غابش، فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان الشارقة للثقافة والناس»، الذي ينظّمه المكتب، في حديقة الياش بإمارة الشارقة، برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

ويتم تنظيم هذه الدورة من المهرجان بعد انقطاع دام عامين، بسبب ظروف الحجر التي فرضتها «»، حيث تقام فيه فعاليات أسرية ثقافية ترفيهية فنية متنوعة، بأسلوب عصري جاذب لأفراد الأسرة، في حديقة تخدم أحد الأحياء السكنية في إمارة الشارقة، بهدف إيصال رسالة المكتب وأهدافه إلى المجتمع، وإعادة إحياء الفعاليات السنوية والتشغيلية للمكتب، وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ورصد تفاعل الجمهور ليكون جزءاً من الفعالية كمشارك وليس كحضور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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