طريقة عمل زينة رمضان للبيت.. صمميها بخطوات سهلة وغير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة عمل زينة رمضان للبيت.. أمر يهم العديد من ربات البيوت للتمكن من تجميل المنزل خلال أيام شهر رمضان، وإضفاء أجواء البهجة بين أفراد الأسرة، لذلك نقدم لكي مجموعة من المقترحات التي مكنك من خلالها تزيين منزلك في خطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل زينة رمضان للبيت

يمكن من خلال استخدام بعض الأدوات البسيطة تصميم زينة رمضان داخل المنزل، دون الحاجة إلى شرائها بتكلفة مادية عالية، والتي من بينها:

تصميم فانوس رمضان

فانوس رمضان من مظاهر الاحتفال الأساسية بروحانيات الشهر الكريم، وحسب ما استعرضت شيماء محمد، صاحبة الـ30 عامًا، في بث مباشر مع «الوطن»، يمكن تصميم فانوس رمضان داخل المنزل باستخدام مواد منزلية بسيطة وإعادة تدوير المخلفات مرة أخرى بدلًا من التخلص منها.

ولتصنيع فانوس رمضان لا يتم الحاجة إلا سوى لزجاجة بلاستيكية فارغة، وشريط من الستان، ومسدس الشمع اللاصق، و«جليتر» للتزيين، مع غطاء برطمان فارغ.

ويجرى تصميم الفانوس من خلال قص قاعدته وجزءه العلوي من خلال قطاعة، ومن ثم البدء في تزيينه من الخارج بشريط ستان، وفي النهاية لصقت غطاء البرطمان من ناحية القاعدة بعد تزيينه من الملمع.

زينة رمضان البلاستيكية

تعد زينة رمضان الورقية من أشكال الزينة التي يحرص الكثير من الأشخاص على وضعها داخل المنزل، كونها متعددة الأشكال والألوان، والتي مكن تصمميها بسهولة باستخدام الجلاد الملون، وقصه بأشكال مختلفة ومتنوعة.

ويتم ذلك من خلال الرسم بالأقلام الملونة على الورق لعمل أشكال مختلفة، كالنجمة أو الهلال أو الفوانيس، ومن ثم يتم قص الورق على حافة الشكل الذي تم رسمه، ومن ثم يتم لصقهم على حبل طويل باستخدام مسدس الشمع أو الغراء، وتعليقه على الحائط أو أسوار المنافذ أو الشرفات.

الزينة الورقية الملونة

يمكن تكرار تلك الخطوات مرة أخرى من خلال تصميم الزينة من ورق الحائط الملون، أو غيره من الأوراق الملونة الأخرى.

زينة رمضان من الفوم

يمكن عمل زينة رمضان من الفوم، من خلال استخدام قطع من الكرتون والرسم عليها بأقلام الرصاص، ومن ثم تزيينها بالجليتر اللامع والفوم الملون.

تصميمات الزينة من الكروشيه

تفضل العديد من ربات البيوت تصميم بعض أشكال فوانيس رمضان من قماش الكروشيه، إلى جانب المفارش وغيرها من أشكال الزينة الأخرى.

زينة رمضان من الخيامية

تصمم بعض المفارش من خلال القص على قماش الخيامية، الذي يتوافر بسهولة وبأقل الإمكانيات في المتاجر المختلفة.

صناديق وعلب ذهبية

يمكن أيضًا إعادة استخدام العلب البلاستيكية الشفافة بدلًا من التخلص منها، والتي من بينها على سبيل المثال، عبوات المربى ومنتجات الألبان المختلفة، واستخدامها في تصميم مختلف، برشها بالجليتر اللامع ذو الألوان المختلفة، ووضع شموع بداخلها وإنارتها، كي تعطي رائحة جذابة في المكان، وأيضًا مظهرًا مختلفًا ونوعًا مميزًا من الديكور المنزلي.

تصميم الهلال

يمكن تصميم الهلال بسهولة من خلال استخدام أقراص الـCD المدمجة، وقصها على شكل هلال، وتلوينه بالجليتر الملون.

أفكار مختلفة لزينة رمضان

ويمكن تزيين المنزل بمجموعة من الأفكار المختلفة والمتنوعة خلال أيام شهر رمضان، والتي من بينها، وضع الفوانيس إلى جانب داخل باب المنزل، أو تعليق الستائر الملونة والمضيئة على الجدران، والتي تحتوي على أشكال مختلفة مثل الهلال، أو النجوم وغيرهم.

وتعد زينة الشرفات والنوافذ من الجهة الخارجية للمنزل، مظهر من مظاهر أشكال الزينة الرمضانية، والتي تعلق بشكل خاص باستخدام الحبال الملونة على أبواب الشرفات والمنازل.