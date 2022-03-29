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أغرب ملابس الشارع للرجال من الموضة في باريس.. صور

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

موضة ملابس الرجال للشارع

باريس هي وجهة الموضة ومصنع الستايلات الجديدة سواء للرجال أو الإناث، يعتمد عليها الكثيرون في الأزياء الجديدة، ورغم كونها غريبة إلى حد ما مثل ارتداء الملابس الممزقة، إلا أنها صارت أمرا معتادا يرتديه الشباب في كثير من المناسبات. 

وفيما يلي يستعرض موقع «هن» ستايلات ملابس الشارع أو الخروجات اليومية، بحسب موقع مجلة GQ المتخصصة في شئون الرجال.

أغرب ستايلات ملابس الشارع اليومية للرجال

الصور التالية تستعرض أفضل ستايلات الشارع من الموضة في باريس، إذ يقام ماراثون الموضة على قدم وساق، والمقاسات الكبيرة متوفرة بكثرة وهي الأوفر سايز، ولا تزال عروض الموضة مستمرة، وملابس الرجال متنوعة.

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وتنوعت ألوان الملابس من الداكنة للفاتحة، إلا أنه تميزت معظم الملابس بأنها أوفرسايز وهو الستايل الجديد الذي يميز ملابس النساء والرجال على حد سواء، كما ميز الملابس الـmiss matching أي أن الألوان لم تكن ملائمة مع بعضها البعض إلى حد ما.

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وكانت الجاكيتات البامب الواسعة، وكذلك البالطو الطويل الذي يغطي كل الملابس من ستايلات الشارع في باريس، وكذلك اللون البني الذي تميز بكثرة في الشوارع، مع المونتو البيج، والسراويل المريحة هي أيضا واحدة من الاستايلات الأكثر انتشارا هذا الموسم.

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الصوف يدخل مع الأقمشة الأخرى للشعور بالدفء خاصة مع البرد القارس الذي يجتاح دول كثيرة من العالم، وأكثر ما ميز ملابس الرجال هو ارتداء ألوان محايدة مع لون واحد صارخ سواء في الحذاء أو البنطلون أو الجاكيت، وكان من بين تلك الألوان الصارخة الأصفر والأحمر، والبرتقالي، والتي تضفي لفتة موضة جديدة من نوعها على الملابس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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